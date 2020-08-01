Sarsıcı bir dolunay geliyor

Uranüs etkili dolunay birikmiş enerjileri tetikleyebilir; çünkü dolunaylar yüksek enerji ve farkındalık göstergesidir. Dünyanın bazı köşelerinde gerginlikler, değişim isteği içeren enerjiler görülebilir.



Saka burcunda 3 Ağustos’ta gerçekleşecek dolunay, Uranüs’ün sarsıcı enerjisini öne çıkarıyor. Bu dönemde 19 Ağustos’a kadar olan sürede pek çok ani olay, uyanış ve farkındalık gündelik hayatımızı etkileyebilir. Artık biliyorsunuz, dolunaylar yüksek enerji ve farkındalık zamanlarıdır. Sabit burçlar ise enerjinin daha çok yoğunlaştığı, kararlılık kazandığı niteliktir. Durum böyle olunca, dolunay Uranüs köşeli (apeks) bir T-kare açı kalıbı meydana getirirken dünyanın pek çok yerinde gerginlikler, değişim isteği ve başkaldıran enerjiler gündeme gelebilir. Boğa toprak elementi olması nedeniyle bu gerginlik doğada depremler, patlamalar, sarsıntı ve şiddet yaratan koşullar olarak karşımıza çıkabilir.

Oldukça ilginç bir dönemden geçiyoruz. 2018-2019’dan bu yana Boğa burcuna ilerleyen Uranüs, değişiklik yapma ve olağan şeylerden özgürleşme isteğimizi daha çok öne çıkarıyor. Hep alışık olduğumuz şeyleri, belki de bıkkınlık hissettiğimiz şeyleri artık değiştirmek istiyoruz. İstikrar ve yenilik arasında sıkışmışsak bu içimizde büyük bir gerginliğe yol açar. Sanki içimizde bir şeyler iyice gerilir ve artık kopma noktasına ulaşır. Böyle zamanlarda büyük bir enerji boşalabilir ve bu boşalma üstümüzde baskı kuran şeylerin de değişmek üzere olduğunu gösterebilir. Kişisel olarak bu dolunayın günlük hayatımıza yansıması farklı farklı şekillerde olacaktır.

Yükselen burcunuza göre

Yükseleniniz Koç ise bu dönemde gelecekle ilgili beklentileriniz, parasal konular ve harcamalarınız arasında yenilikler, anilikler yaşayabilirsiniz. Boğa ise bu dönemde kişisel düzeyde, özellikle ilişkilerinizde ani değişimler, sürprizler gündeme gelebilir. Bir süredir beklemede olan şeyler harekete geçebilir. İkizler ise bu dönemde uzaklarla, eğitimle ya da yabancılarla ilgili konularda yeni fikirler gündeme gelebilir. Kimi zaman kontrol edemediğiniz koşullarla da karşılaşabilirsiniz. Yengeç ise bugünlerde kimi zaman kriz çıkaran durumlar, endişe ve korkular gündeme gelse de, aslında hayatınıza yeni şeyler katma imkânı da ortaya çıkabilir. Gelecek yönünde yeni hedefler kurmaya çalışın. Aslan ise bu dönemde karşılıklı konular, evlilik ve ilişkilerinizde yepyeni durumlar ortaya çıkabilir. Mesleki konularda, unvanınızı ilgilendiren konularda da ani değişiklikler gündeme gelebilir. Başak ise bu dönemde çalışma ortamına ait değişiklikler, hizmet ve düzeninizle ilgili konularda değişiklikler gündeme gelebilir.

Terazi ise aşk hayatınıza, çocuklarla ilgili konulara vurgu var. Yaratıcı konulara zaman ayırabilirsiniz, ancak ortaklı finansal konularda kopmalar gündeme gelebilir. Akrep ise bu dönemde evde, ailenizle ilgili konularda ve evlilik hayatınızda pek çok şey değişime uğrayabilir. Duygusal alanda daha çok özgürlük isteyebilirsiniz. Yay ise yakın çevrenizde değişiklikler, daha fazla hareket ve iletişim, yolculuk dikkat çekebilir. Bu dönemde çalışma ortamınız, düzeninizde de yenilikler bekleyebilirsiniz. Oğlak ise bu dönemde parasal işlere, ortaklıklara özen göstermek gerekebilir. Maddi durumunuzda dalgalanmalar var. Ancak güzel şeyler ve keyif için de daha çok harcama yapabilirsiniz. Saka ise bu dönemde kişisel isteklerinizi daha çok ortaya koymak isteyebilirsiniz. Bu durum beraberliklerinizi yeniden gözden geçirmenize yol açabilir. Balık ise bu dönemde sağlık, düzen ve çalışma hayatınıza ait konulara dikkat etmeniz gerekebilir. Ancak yeni çevreler, yeni görüşme ve anlaşmalar da mümkün.