Satürn Saka’ya geçiyor

Yeni bir dönem kapıda, ilk işaretler gelmeye başlıyor. Satürn 22 Mart’ta Saka burcuna ilk adımını atıyor

Önümüzdeki üç yıl, 2023’e kadar hayatımızı şekillendirecek yeni bir transiti yaşamaya başlıyoruz. Zamanın ve olgunlaşmanın yöneticisi Satürn 22 Mart’ta Saka burcuna ilk adımını atıyor. İlk etapta 2 Temmuz’a kadar Saka’da kalacak olan Satürn, daha sonra 17 Aralık 2020’de temelli olarak bu burca geçerek 2023 Mart’ına kadar kalacak. Dolayısıyla bu dönemde, kısa da olsa Satürn’ün bu yeni transitinin getirdiği temaları açık şekilde görmeye başlayacağız.

Satürn bu burcun yöneticisi olduğu için daha gerçekçi, mantıklı ve gelecek yönünde daha planlı olma gereğini anlatıyor. Gruplar, sosyal hayatı düzenleyen kurallar ve içinde mantığın, bilimin önemli olduğu konularda daha sorumlu ve yapıcı bir tavır almaya başlayacağız. Olaylara sadece kendi tatminimiz için değil, herkesi ilgilendiren daha objektif bir açıdan bakmaya başlayabiliriz. Böyle bir dönemde gelecek beklentilerimizi yeniden ele almamız ve haritamızda Saka burcunun olduğu evin konularında daha sağlam temeller atmamız mümkün olacak. 2020 yılı sonunda Jüpiter de Saka’ya geçinde, Satürn’ün getirdiği yeni sorumluluk ve bakış açısını daha kolay ve desteklenecek şekilde görebileceğiz.

Yükselen burcunuza göre Satürn nelere işaret ediyor?

Peki Satürn’ün bu transiti 2023 yılına kadar yükselen burcunuza göre hangi yeni koşullara işaret ediyor? Yükselen Koç’lar bu dönemde sosyal alanda, gruplar ve takım çalışmaları içinde daha fazla sorumluluk alabilirler. Arkadaşlıklar revize edilecek. Yükselen Boğa’ların iş hayatında sorumlulukları çok daha artıyor. Kariyer alanında ilerleme zorlaşabilir. Yükselen İkizler açısından iş hayatında ve özellikle eğitim alanında daha fazla şey öğrenip, ufuklarını genişletebilecekleri bir süreç var. Yükselen Yengeç’ler açısından bu süreçte finansal konulara, borç ve alacaklara daha ciddi bakmak gerekebilir. Eşin ya da ortağın maddi durumu, miras ya da parasal konularda daha gerçekçi ve dikkatli olmakta yarar var. Yükselen Aslan’lar bu dönemde evlilikte ve ortaklıklarda test edilebilirler. Yakın ilişkilerden kaynaklanan sorumluluklar dikkat gerektiriyor. Yükselen Başak’lar bu dönemde özellikle daha fazla çalışmalı ve pratik olmalılar. Çalışma ortamlarında yükler artarken, sağlık, düzen ve hizmet konularına özellikle önem vermek gerekebilir. Yükselen Terazi’ler açısından bu dönemde yaratıcı alanda daha disiplinli çalışma imkanı var. Sevdikleri konulara odaklanabilecekler. Ancak çocuklarla daha ciddi ilgilenmek gerekebilir. Aşkta da bazı zorlanmalar, gerçekler ya da sınırlamalar ortaya çıkabilir. Yükselen Akrep’ler gerek iş, gerekse ev cephesinde önemli dönemeçler içinde olacaklar. Evde sorumluluklar artabilir. İş hayatında da bitişler ama yeni adımlar da olabilir. Mesleki açıdan geleceğe yönelik yeni tohumlar ekecekler. Yükselen Yay’lar bu süreçte daha çok iletişim, eğitim ve zihinsel alanda daha yoğun olabilirler. Öğrenci olanlar için önemli testler var. Yükselen Oğlak’lar bu dönemde maddi konulara daha gerçekçi bakmak durumundalar. Bu süreçte kazanç ve parasal kaynaklarını daha iyi duruma getirebilirler. Ancak kaynaklarını daha iyi yönetmeleri gerekiyor. Yükselen Saka’lar için dümene geçme ve yeni adımlar atma dönemi geldi. Sağlık konusuna daha çok özen gösterebilirler. İlişkilerini de daha iyi yönetmeye başlayacaklar. Yükselen Balık’lar için bu dönemde çok net olmayan, belirsizlik yaratan koşullar var. Hesapta olmayan durumlar bazı kayıplara ya da yönsüzlüğe neden olabilir.