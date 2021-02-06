Venüs’ün ve aşkın halleri

Bugün Venüs ile Satürn’ün yan yana geldiğini görüyoruz. Venüs, Satürn’ün burcu Saka’dan geçiyor. Aşkta müşkülpesent bir tutum, duygularımızı, beğenilerimizi yeteri kadar rahat anlatamama söz konusu olabilir



Bu hafta Venüs’ün yaptığı önemli açılar, aşk ve ilişkiler alanına yeni koşullar getiriyor. Geçen hafta da değindiğimiz gibi bu dönemde Saka burcunda dikkat çekici bir gezegen birikimi var. Şimdi bu kalabalığa katılan Venüs bir dizi önemli açı yapıyor. Bugün Venüs ile Satürn’ün yan yana geldiğini görüyoruz. Venüs zaten Satürn’ün burcu Saka’dan geçiyor. Bu dönemde bizi mutlu etmesini istediğimiz konularda, aşkta ve ilişkilerimizde kritik ve sarsıcı durumlar var. Venüs bu burçta akılcı ve bağımsız olan şeyleri; farklı durabilmeyi ve bireyselliği anlattığı için, aşkta müşkülpesent bir tutum, duygularımızı, beğenilerimizi yeteri kadar rahat anlatamama ve katılıklar gündeme gelebilir. 7 Ocak’ta Venüs bu kez Boğa burcundaki Uranüs ile kare açıda olacak. Uranüs ise daha kopartıcı, gergin ve boşalmaya açık olan gerginlikleri anlatırken, zaten katı ve fazlasıyla kısıtlanan Venüs’ü sabırsız ve uyumsuz kılıyor.



Değişim arıyoruz



Böyle bir dönemde, parasal konularda, hayattan beklentilerimiz konusunda bizi daha kontrollü kılan çok şey var. Aşkta ve beğenilerimizde bize keyif vermesini beklediğimiz konularda ciddi düşünceler ve kararlar var. Bu sert açıların ardından 11 Şubat günü Saka burcunda yeniay gerçekleşirken, bu kez Venüs ve Jüpiter yan yana gelecek. Bu çok olumlu bir kombinasyon; belki bu iki güç Saka’da çok güçlü olmasalar da, art arda gerçekleşen sert açılardan sonra bizi onaran, destek ve umut sağlayan koşullara bir adım oluşturabilirler.



Yükselen burcunuza göre



Venüs’ün bu açıları yükselen burcunuza göre daha spesifik neler getirebilir?



Koç’lar için gruplar, sosyal konular ve arkadaşlıklar içinde çok hareketli bir dönem olabilir, ancak parasal konularda ani değişiklikleri de hesaba katmak gerekiyor.



Boğa ise iş hayatında, statünüzü, pozisyonunuzu, hatta evliliği ilgilendirebilecek konularda sorumluluklar artıyor. Şahsi alanda, ilişkilerde daha esnek bir tutum iyi olacak.



İkizler ise olaylara bakış açınız, akademik konular, eğitsel ya da medyaya yönelik konularda bazı hoşnutsuzluklar olsa bile, yeni fikirlere açık olmak avantaj sağlayacak. Uzaklarla ilişkili işleri yeniden gözden geçirebilirsiniz.



Yengeç ise finansal konular, borçlar ya da miras gibi konularda gergin hissedebilirsiniz ve bazı endişeler de ortaya çıkabilir. Ancak yeni imkânlar da söz konusu.



Aslan’lar karşılıklı konularda, evlilikte ve ortaklı işlerde daha fazla esneklik ve anlayış göstermek durumunda. Maddi alanda sürtüşme içeren durumlar söz konusu olabilir.



Başak’lar çalışma ortamındaki ilişkilere, sağlık ve estetikle ilgili konulara daha duyarlı hale gelebilir. Bu konularda beklenmeyen değişiklikler gündeme gelebilir.



Terazi’ler bugünlerde sevdikleri, değer verdikleri kişilerle, aşkta ya da çocuklarla ilgili konularda, özellikle spekülatif parasal konularda hoşnutsuzluklar yaşayabilir.



Akrep’ler ise eşlerini, ortaklarını da ilgilendiren konularda bazı değerlendirmeler yapıyor. Kendi özel hayatlarında daha farklı ve bağımsız kalmaya önem verebilirler.

Yay’lar ise görüşmeler, konuşmalar ve işle ilgili hareketlilik açısından planlarını daha esnek yapmalı. Olaylara biraz daha farklı bir bakış açısı gerekecek.

Oğlak’lar ise parasal konular, birikimleri açısından bazı yeni kazançlar ve fırsatlar içinde. Spekülatif konularda daha farklı bir yol izleyebilirler.

Saka’lar açısından önemli girişimler ve başlangıçlar var. İlişkilerde kendilerini kısıtlanmış hissetmekle birlikte bunu değiştirmek yönünde yeni adımlar atabilirler.



Balık’lar aşkta ve keyifle ilgili konularda ne yapacaklarından emin olamayabilir. Kimi zaman hesap edilemeyen durumlar ya da çevrelerindeki ani değişiklikler onları daha kararsız kılabilir.