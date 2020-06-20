Yeni bir dönem başlıyor

Güneş tutulması hayatımıza neler getirecek? 2020 Aralık ayına kadar yükselen burcunuza göre bazı önemli temalara bakalım.





Yarın Yengeç burcunun 0 derecesinde gerçekleşecek Güneş tutulması, artık yeni bir dönemin eşiğinde olduğumuzu anlatıyor. Bundan önce yine aynı derece bir Güneş tutulması 2001 yılında olmuş ve o dönemde ABD’de 11 Eylül olayları meydana gelmişti. Dünya bu dönemde savunma, korunma ve muhafazakarlaşma, milliyetçilik temalarının ağır bastığı bir sürece girmişti. Dolayısıyla bu yeni dönemde dünyada hassasiyetler, milli konular, kendini koruma ve savunma konularına önemli bir vurgu görebiliriz.

Astrolojik haritanızda Yengeç hangi evdeyse (tüm burç ev sistemine göre) o evin konularında hareketlenme ve artan bir hassasiyet bekleyebiliriz.

Altı ayda hangi temalara vurgu var?

2020 Aralık ayına kadar yükselen burcunuza göre bazı önemli temalara bakalım: Yükselen burcunuz Koç ise sevdiklerinizle ilgili konular, çocuklar, aşk hayatınızı ilgilendiren temalar gündeme gelirken, evde değişikliklere odaklanabilirsiniz. Boğa’da bu dönemde ev, yerleşim, ailevi konular; babanızı ilgilendirebilecek çevresel koşullar gibi konularda hareketlenme artabilir. İkizler için düşüncelerini daha dikkat çekici şekilde, kendine güven duyarak anlatabileceği imkânlar var. Ancak bu dönemde para durumunuzla, nakit ihtiyacınızla ilgili konularda daha önlemci ve koruyucu bir tutum içinde olabilirsiniz. Yengeç, bu dönemde maddi konulara, harcama ve yatırıma daha odaklı bulunuyor; ailenizle ve sağlığınızla ilgili konulara da öncelik verebilirsiniz. Aslan bu dönemde şahsi alanda yeni çıkışlar yapmak isteyebilir. Ancak çok iyi göremediği ya da farkında olmadığı konular, kimi zaman gizli kalan şeyler onu huzursuz edebilir. Başak için bu dönemde kimi zaman net göremediği ancak huzursuz eden durumlar psikolojilerini daha hassas kılıyor.

Yükselen burcunuz Terazi ise gruplar, arkadaşlar çevresel açıdan sizi meşgul edebilir ve yeni beklentiler içinde olabilirsiniz. Bu dönemde işinizi, statünüzü, evlilik ya da tanınırlığınızı ilgilendiren konularda hızlı kararlar gündeme gelebilir. Akrep ise işiniz ve başarınızla ilgili hedeflere daha çok odaklısınız. Hayata bakış açınızı etkileyen konular içinde yeni başlangıçlar gündeme gelebilir. Yay’ın bu dönemde kendi fikirlerini ortaya koyma ve geliştirme, yabancı kaynaklardan yararlanma şansı var. Kendini geliştirebileceği çevresel şartlar oluşuyor, ancak bir yandan da ailevi bir konu, finansal bir mesele, miras, yatırım ya da borçlarla ilgili konularda hızlı gelişmeler beklenebilir. Oğlak için ise bu dönemde bazı endişeler, parasal nedenlerle ortaklıklar içinde huzursuzluklar gündeme gelebilir. Evlilik, karşılıklı konular, mahkemelerle ilgili konular, kimi zaman karşıtlık, düşmanlık içeren durumlarla da ilgilenmek gereği var. Saka’nın bu süreçte karşılıklı konular, ortaklıklar ve evlilik gibi konularda daha duyarlı olması gerekebilir. Çalışma ortamında meşguliyetler, kimi zaman ailevi ya da duygusal nedenlerle yorucu olabilecek koşullar, değişiklikler gündeme gelebilir. Balık için ise bu dönemde çalışma hayatına ait uğraştırıcı durumlar, iş konusu, düzen ve sağlık konuları çevresel açıdan meşgul edici olabilir. Çalışma hayatına odaklanabilirsiniz.