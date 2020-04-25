Yeni tecrübeler, yeni dersler geliyor

Ay düğümleri burç değiştirirken önceliklerimiz de değişiyor. Önümüzdeki bir buçuk yıl boyunca ruhsal gelişimimizi ve dolayısıyla hayatımızın yönünü etkileyen yeni bir süreçle karşılaşacağız.





Ruhun yolculuğunda yönümüzü anlatan Ay düğümleri 5 Mayıs’ta İkizler-Yay eksenine geçiyor. Önümüzde yeni bir dönem ve yeni dersler var. Bu yeni dönem 18 Ocak 2022’ye kadar sürecek. Ay düğümleri aynı zamanda Güneş tutulmalarının gerçekleştiği ekseni gösterir. Bu ekseni sanki geçmişten geleceğe doğru akan bir nehir gibi görebiliriz. Güney düğüm geçmişi, kuzey düğüm ise bizi geleceğe çeken koşulları, olayları anlatır. Güney düğüm bize daha tanıdık ve kolay gibi gelebilir zira burada alışkanlık haline getirdiğimiz koşullar vardır. Kuzey düğüm ise daha bilinçli çaba ve öğrenme gerektirir. Şimdi 2022’ye kadar olan süreçte Yay burcundaki güney düğümle alışkanlık haline getirdiğimiz fikirlerin, inançların ve bakış açısının bize artık kolaylık sağlamayacağını, bunun yerine iletişimde daha pratik, daha kolay anlaşılır olmaya çalışmanın daha geliştirici olabileceğini fark edebiliriz. Hareket, iletişim ve bize yeni şeyler öğretecek konulara açılmak çok yararlı olacak. Daha esnek ve akılcı olmayı öğreneceğiz ama aynı zamanda olaylara bakış açımızda ve inançlarla, ideolojilerle ilgili konularda dikkatli olmak, bu konularda aşırılıklara düşmemek doğru olacak. Kuşkusuz bu durum yükselen burcumuza göre de farklılık gösterecek.









Yükseleniniz ne diyor?

Bu yeni süreçte, önümüzdeki bir buçuk yıl boyunca, eğer yükseleniniz Koç ise inançlarınız, olaylara bakış açınız yönünde, kimi zaman içinde yabancıların, uluslararası konuların ya da akademik uğraşların olduğu alanlarda eski kalıplara takılmamalı ve aşırılıklardan kaçınmalısınız.

Yükseleniniz Boğa ise kendi paranızı daha fazla geliştirmeye, borç, alacak işlerinde yer almaktansa, kendi birikimlerinizi büyütmeye, iş yeteneklerinizi, para durumunuzu daha fazla güçlendirmeye özen göstermelisiniz.



Yükseleniniz İkizler ise kendinize daha çok odaklanmalı, kararlarınızda kendi istek ve önceliklerinizi öne koymaya başlamalısınız.



Yükseleniniz Yengeç ise çalışma ve iş koşullarında sizi daha fazla meşgul eden işler gündeme gelebilir.

Yükseleniniz Aslan ise başkalarıyla daha fazla şey paylaşmak, sadece kişisel tatmine değil, başkalarına da bir şeyler katabilecek çalışmalara zaman ayırmanız son derece yerinde olacak.

Yükseleniniz Başak ise kendinizi iş ve sorumluluklar alanına vermeniz, dış dünyada yeni sorumluluklar alarak ilerlemeniz daha kolay olabilir.

Yükseleniniz Terazi ise düşüncelerinizi gözden geçirmeniz, daha pratik ve somut bir bakış açısı elde etmeniz yararlı olacak. Yükseleniniz Akrep ise birikimleriniz ve iş hayatınızla ilgili konularda daha geniş düşünmeniz gerekebilir. Yükseleniniz Yay ise olaylara her zamanki gibi bakmamalı ve karşınızdaki kişilerin de görüşlerini dikkate almalısınız.

Yükseleniniz Oğlak ise olaylara daha pratik yaklaşmak ve özellikle endişelerden, korkulardan, sizi arka planda bağlayan şeylerden, eskimiş inançlardan kendinizi sıyırmaya bakmalısınız. Yükseleniniz Saka ise kişisel yönlerinizi, yaratıcılığınızı daha çok geliştirebilir ve yeni hobiler kazanabilirsiniz. Özel hayatınıza daha çok zaman ayırabilirsiniz.

Yükseleniniz Balık ise iş ve kariyer alanında hoşnutsuzluk yaratan koşullar, tam olarak yolunda gitmeyen işler ve sizi sorumlu tutan durumlar var. Kendinize, ailevi konulara zaman ayırmak sizi mutlu edebilir.