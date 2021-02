Yılın en önemli teması

Satürn ve Uranüs 2021 boyunca üç kez kare açı yapacak. 2021 yılı boyunca düzen ve düzensizlik, istikrar ve istikrarsızlık, eski ve yeni arasında sürekli gidip geldiğimiz bir dönemde olacağız.





İçinden geçtiğimiz zamana renk veren en dikkat çekici temalardan biri bugünlerde gerçekleşiyor. Satürn ve Uranüs 2021 boyunca üç kez kare açı yapacak. Bu kare açıların ilki 17 Şubat’ta; diğeri haziranda ve aralık sonunda olacak. Bu gergin kombinasyon, bizi her açıdan yeni davranış ve düşünce şekillerine zorluyor. Ancak bizler çoğu zaman değişimi ve yeni bir düzeni hemen kabul etmeyiz, hatta önce direnir ve belirli bir süre inkâr sürecinden geçeriz. Bu açıdan bakıldığında, hayatımızda gerginlik ve sarsıntı yaratan bu açının, haziran ve aralık arasındaki tekrarları daha belirgin ve değiştirici yönde olacaktır.



Astrolojik açıdan bu iki gezegen, neredeyse birbirinin antitezi gibidir. Ancak her ikisinde de otorite ve düzene ilişkin konulara önemli vurgular vardır.



Mitolojide Uranüs hep gökyüzüyle ilişkilendirilir, yer tanrısı Gaia’nın eşi olarak görülür. Benzer ikili, yaratılış hikâyesi olarak Mısır mitolojisinde de yer alır. Satürn, Uranüs’ün çocuklarından biridir; onu hadım eder ve devirerek yerine geçer. Bu bir baba-oğul çatışması gibi, eski düzenle yeni düzen arasındaki devingen ilişki olarak okunabilir. Kimi zaman eski sistem, eski düzen, kimi zaman da yeni bir düzen teması dünyaya hâkim olur. Sonuçta içinde bulunduğumuz dönemde, benzer şekilde böyle bir kırılma yaşanıyor ve eski ile yeni arasındaki savaşı (kare açı) görüyoruz. Ortaya çıkan enerji son derece yüksek, gergin ve yıkıcı olabilir.



Hangi evlerde duruyor?



Kişisel haritamızda baktığımızda, Satürn ve Uranüs’ün hangi evlerde olduğuna dikkat edelim. Saka (Satürn) ve Boğa (Uranüs) haritanızda hangi evlerde duruyor? Yükselen burcunuzu 1 sayarak, Boğa ve Saka (Kova) burçlarına kadar sayınız. Örnek olarak, yükselen burcunuz Balık ise Boğa 3’üncü Saka 12’nci evde ya da örneğin yükselen burcunuz Terazi ise Boğa 8’inci, Saka ise 5’inci evinizde demektir. Dolayısıyla bu evlerin konularına dikkat etmenizde büyük fayda var.



2021’in ikilemleri



Haritanızda Saka burcunun olduğu evde, bu dönemde daha fazla sorumluluk, gerçekçilik ve inşa süreci dikkat çekiyor. Satürn kuralları ve düzeni açıklarken, sizi o evin konularında daha düzenli, istikrarlı ve dikkatli davranmaya zorluyor ve bir ölçüde kısıtlıyor. Boğa burcunun olduğu evde ise 2018’den bu yana birçok ani değişiklik, dengesizlikler, yeni açılımlar ve sarsıntılar yaşıyordunuz. Uranüs sarsarak uyandırıcı ve resetleyen bir enerji olarak güçlü bir heyecan, ancak istikrarsızlığa da yol açan bir güç. Aradaki kare açı gibi yüksek bir enerji ve eylem yaratan bir ilişki olduğu için, 2021 yılı boyunca düzen ve düzensizlik, istikrar ve istikrarsızlık, eski ve yeni arasında sürekli gidip geldiğimiz bir dönemde olacağız.



Esnek ve akılcı olmak



Böyle zamanlarda hayatımızda pek çok ani değişiklik gündeme gelirken, aslında esnek ve akılcı olmaya dikkat edelim. Ani kararlar gerekli olsa bile daha uzun vadeli düşünmekte her zaman fayda var. Hayatımızda kalıplaşmış, paslanmış, artık eskimiş ve bizi engelleyen düşünceleri ve hatta yarattığımız düzeni değiştirebilir, bunu daha etkin ve yeni modellerle değiştirebiliriz. Alternatifsiz değiliz, ancak gündemimize gelen değişimi de ötelememeliyiz. Böylece hızla değişen koşulları daha yapıcı şekilde yönetebilir ve değişimin somut bir parçası olabiliriz.