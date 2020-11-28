AVM kütüphaneleri uygulamasıyla yıl sonuna kadar toplam 8 AVM’de kütüphane açılacak. Önümüzdeki yılın hedefi ise bunları 25’e tamamlamak.

Yaklaşık üç yıl önce Güney Kore’nin başkenti Seul’ü ziyaret etmiştim. Bu ziyaretimin amacı Türkiye’nin Seul Kitap Fuarı’nda onur konuğu olmasıydı. Seul uzaktan baktığımda teknolojisinin yaygınlığıyla beni zaten etkileyen bir şehirdi. Şehre gidince daha havalimanında bu etkinin izlerini görmek beni açıkçası hiç şaşırtmamıştı.

Fuar alanının yer aldığı komplekste bulunan alışveriş merkezini gezerken, beni bu teknoloji kullanımından çok daha fazla etkileyen bir manzarayla karşılaştım. AVM’nin en merkezi konumunda muazzam büyüklükte bir kütüphane vardı. Starfield alışveriş merkezinde yer alan bu kütüphane karşısında; keşke bizde de benzer kütüphaneler olsa diye düşünmüş, temennide bulunmuştum.

Kültür ve Turizm Bakanlığımızın benzer bir uygulamayı hayata geçireceğini öğrenince çok memnun oldum. Şimdilik Seul’deki kütüphane kadar büyük ve kapsamlı değil; ama bu kütüphanelerin önemli bir boşluğu dolduracağına hiç şüphem yok. Kanaatimce bakanlığın yakın zamanda yaptığı en önemli faaliyetlerden biridir bu kütüphaneler.

Son derece isabetli

Yapılan açıklamada, AVM kütüphanelerinin sadece kitap ödünç alınıp verilen mekânlar olmadığı, aynı zamanda öğrencilerin derslerini çalışmalarında, sınavlara hazırlanmalarında da önemli bir boşluğu dolduracağı ifade ediliyor. İlerleyen zamanlarda bu kütüphanelerin çeşitli kültür-sanat etkinliklerine de ev sahipliği yapacak olması son derece önemli. İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirlerde imkânlar ziyadesiyle mevcut; lakin Anadolu’da artık AVM’nin olmadığı bir şehir kalmadığını da düşünürsek, hayatın içinde merkezi bir yere sahip AVM’lerde açılacak kütüphanelerin son derece isabetli bir şekilde hizmet vereceğini düşünüyorum. Şimdilik sadece dört yerde bu kütüphaneler mevcut: Ankara’da Nata Vega Outlet AVM ve Vega AVM, Eskişehir’de Vega Outlet AVM ve son olarak geçtiğimiz günlerde İstanbul’da açılan Ümraniye Akyaka Park AVM. Yıl sonuna kadar toplam 8 AVM’de kütüphane açılacak. Önümüzdeki yılın hedefi ise bunları 25’e tamamlamak.

İçinde bulunduğumuz salgından dolayı toplu yerlerde fazla vakit geçirmek tavsiye edilmiyor; lakin bu kütüphanelerin bugünlerde açılmasını, aynı zamanda salgın sonrasına da hazırlık olarak değerlendirebiliriz. İlerleyen yıllarda yeni yapılacak AVM’lerde baştan planlanarak çok daha büyük kütüphanelerin yer alacağına da inancım tam.

Bu projeye emeği geçen herkese teşekkürler.

Masamdakiler

Yakın zamanda okumayı planladığım/okuduğum bazı kitapları sizlerle paylaşmak istiyorum. Umarım, acaba ne okusam diyenlere yardımcı olur.

- Favori yazarlarımdan Roald Dahl’ın “Sahaf” isimli öyküsü, Federico Delicado’nun çizimlerinin yer aldığı bir edisyonla İnka Kitap’tan çıktı. Bir çırpıda okunabilecek bu kitaptan sonra aynı Road Dahl’ın aynı yayınevinden çıkan “Tat” isimli kitabını da okuyabilirsiniz.

- Sanatla alakalı kitaplar yayımlayan Hayalperest’ten çıkan “Modern Sanatın Felsefesi” bu alana ilgi duyan herkesin okuması gereken Herber Read’in yazdığı bir eser. İlgilisi kaçırmasın.

- Küre Yayınları’ndan çıkan “Güzellik ve İslam: İslam Sanatı ve Mimarisinde Estetik”, sadece İslam sanatına ilgi duyanların değil, felsefecilerin ve günümüz sanatçılarının da mutlaka okuması gereken Valeri Gonzalez’in imzasını taşıyan bir eser.

- 20. yüzyılda gerçekleşen iki devrimi ele alan Vakıfbank Kültür Sanat Yayınları’ndan çıkan Alain Badiou’nun kaleme aldığı “Petrograd’dan Şanghay’a” başlıklı eser, sadece bu devrimlerin oluşumunu değil günümüze yansımalarını ve önemini de ön plana çıkardığı için son derece kıymetli.