Evde çocuklarla sanat

Çocuklarımızın kendileriyle barışık olmasının temelinde sanat yer alır; bunlar sadece plastik sanatlarla uğraştan ibaret değil, çocukları dansa, müziğe ve en önemlisi kitap dostu olmaya özendirmeyi öneriyorum.

Sıklıkla, özellikle yaşıtım olan anne-babalardan çocuğunun kitap okumadığına dair şikayetler duyuyorum ve onlara okuma alışkanlığını nasıl kazandırabileceğime ilişkin tavsiyeler isteniyor. Bu gibi durumlarda ilk olarak şu soruyu yöneltiyorum: Peki siz en son ne okudunuz? Eğer ebeveynin bu soruya verebilecek bir yanıtı yoksa şikayete de hakkının olmadığına inanıyorum. Çünkü çocuklar evlerinde anne-babalarından gördükleriyle birçok şeyi öğrenip alışkanlıklar kazanır. Tabii çocukların gelişen teknolojiyle birlikte alışkanlık kazandıkları televizyon ve YouTube gibi başka mecralar da mevcut. Ama birincil eğitim ailede başlıyor. Araştırmalar kitap okuyan ebeveynlerin çocuklarının da kitap okumaya daha kolay adapte olduğunu ve alışkanlık haline getirdiğini gösteriyor. Burada dikkat edilmesi gereken bir diğer önemli husus da çocuğun karakterine uygun kitapları bulup, bu duruma göre yönlendirme yapılması gerekir.

Sadece kitapla alakalı değil tabii bu yaklaşım; müzik söz konusu olduğunda da benzer bir durum var. Eğer evde bir müzik aleti varsa ve anne veya baba veya her ikisi de müzik aleti kullanabiliyorsa doğal olarak çocukta da benzer eğilim olacaktır.

Kendisiyle barışık çocuklar

Çocuklarımızın sosyal ve duygusal açıdan olgunlaşmasını, iletişim becerilerinin yüksek ve özgüven sahibi, kendileriyle barışık olmasını istiyorsak bunun temelinde sanat yatıyor. Sanatla kastım sadece plastik sanatlar değil, az yukarıda bahsettiğim kitap okumayı ve müzikle birlikte dansı da bu kapsamda değerlendirmek gerek.

İçinde bulunduğumuz olağanüstü şartlarda hepimiz evlerimizde daha fazla vakit geçiriyoruz. Evden çalışma imkanı olanlar evden çalışıyor, fiziken işyerinde bulunması gerekenler de sosyal hayat tamamen durduğu için iş çıkışı hemen eve geliyor. İlk kez çocuklar 23 Nisan’ı işte böyle bir ortamda yaşayacaklar. Evde rahatlıkla yapabileceğiniz ve çocukların sanat eğitimine, gelişime faydalı olacağını düşündüğüm bazı etkinlikleri paylaşmamın uygun olacağını düşünüyorum.

İlk ve en basit yöntem resim yapmak. Çocuğunuzla beğendiğiniz ve çocuğunuzun yaşına uygun olacağını düşündüğünüz bazı bilindik resimlerin taklitlerini yapabilirsiniz.

MET, MoMa gibi birçok müze, eserlerin karantina şartlarında insanlarda canlandırılmasına yer veriyor. Instagram üzerinden görebileceğiniz “turkressamlarkarantinada” isimli hesap da sadece Türk ressamların eserlerinin canlandırılmalarına yer veriyor. Sevdiğiniz, beğendiğiniz ressamların eserlerini siz de bu örneklerdeki gibi yapabilirsiniz.

Birçok evde müzik aleti bulunmaz ama internette yapacağınız küçük bir araştırmayla evdeki imkanlarla vurmalı çalgılardaki ritim duygusunu çocuğunuza öğretmeniz, bu arada sizin de öğrenmeniz mümkün. Böylelikle sadece müzik eğitimi olarak değil aynı zamanda çocuğunuzun fiziksel gelişimine de katkı sağladığını gözlemleyebilirsiniz.

Bu alanda daha fazla bilgi almak isteyenlere İKSV’nin kültür politikaları çalışmaları kapsamında Prof. Dr. Feyza Çorapçı tarafından hazırlanan “Çocukluktan Gençliğe: Sanatla Büyümek” başlıklı raporunu vakfın web sitesinden ücretsiz olarak edinebileceğini de aktarmak isterim.