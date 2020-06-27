Gençler için nasihatname

Trafik kazasında kaybettiğimiz Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Haluk Dursun’un masa başı notlarını, kızı Nilay Dursun “Haluk’un Defteri-Gençlerle Hayat Bilgisi” adıyla kitaplaştırdı.





Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Haluk Dursun, geçen yıl trafik kazasında hayatını kaybetmişti. Sadece bir bürokrat olarak değil, önemli bir münevver ve tarihçi olduğu için yaşadığımız kayıp büyüktü. Tabii Haluk Hoca’nın arkasında bıraktığı eserler, onun birikiminden istifade etmek isteyen herkesin başvurabileceği birer kaynak olarak duruyor.













Yeditepe Yayınları’ndan “Haluk’un Defteri-Gençlerle Hayat Bilgisi” isimli yeni bir eseri yayımlandı. Haluk Hoca’nın kızı Nilay Dursun tarafından yayıma hazırlanan bu kitap, gençler için yazılmış bir nasihatname adeta. Nilay Dursun, vefatı sonrası babasının masasını toplarken “Gençlerle Baş Başa” isimli bir dosyada bu yazıları bulur. Sosyal medyada yayımlanmış yazılar, bir kitap olması düşüncesiyle bir dosyada toplanmış ve adeta yayıma hazır haldedir. Zaten babasının yarım kalan projelerini hayata geçirmeyi planlayan Nilay Dursun için bir başlangıç noktası olur.

Altı çizilesi satırlar

Kitap daha çok gençlere hitap etse de sadece gençler için hayat bilgisi tecrübesi yok, kendisini genç saymayan benim gibiler için de çok önemli nasihatler yer alıyor. Ömrü boyunca öğrenme ve öğretme aşkıyla yanıp tutuşan, sürekli olarak sıradan ve sürüden olmamayı tavsiye eden Haluk Hoca’nın bu kitabından altını çizdiğim satırların bir kısmı şu şekilde:

Kendi dilinizi iyi bilmek şartıyla mutlaka bir yabancı dili iyi öğrenin. Orta derece kadar aldatıcı ve kıymeti olmayan bir seviyeye takılıp kalmayın. Tam manasıyla öğrenin. Bu seviyenizi de resmi belgelerle ispatlayın.

Doktora ile sonuçlanmayacak bir yüksek lisansın ve yabancı dil öğrenilmeden yapılan bir doktoranın faydası var ama kıymeti yoktur.

Önemli adam olmayın, değerli adam olun!

Öneminiz makamınızdan gelmesin, değeriniz adamlığınızdan gelsin.

En büyük amacım, öğrenme ve bilgiye ulaşma zevkini aşılamak, onları ezberci ve sınavcı eğitim sistemine kurban ettirmemek.

Bir konuyu bildiğini zanneden değil, en iyi kimin bildiğini bilen makbuldür.”

Sohbet eder gibi

Gençlerin mutlaka birkaç kez okuması ve hatta ezberlemesi gereken bazı yazılar da şöyle:

Gençlerde ne olmalı?: Haluk Hoca bu yazıda 20 maddede hayat boyu başarının sırrını açıklıyor.

En çok neye ihtiyaç var?: Bir bürokrat olarak devletin işleyişinde hangi özelliklere sahip kişilerle çalışılması gerektiğini ve bu kişilerin nasıl davranması gerektiğini anlatıyor.

Nasıl bir ağabeyiniz olsun?: Bu yazıda Hoca’mız kendisine yol gösteren ağabeyi Sedat Yenigün’ü anıyor ve bizlere de günümüzde niçin bir ağabeye/ablaya sahip olmamız gerektiğini aktarıyor.

Şehirde nasıl bir evde oturulur?: Bu yazıda Hoca’mız İstanbul’da (Türkiye’deki tek şehrin burası olduğunu belirterek) yaşayacağımız evde olması gereken özellikleri sıralıyor.

Boğaziçi’nde ne eksik?: Kültür tarihimizde Boğaziçi medeniyeti neydi, onu anlatan bir müze eksik.

Bu bir gönül projesi: Osmanlı’nın en önemli mimarı Mimar Sinan’ın halen var olan bütün eserlerini görmeye, fotoğraflarını çekip notlar tutmaya çalışırmış Haluk Hoca. Ve bu tarz bir projeyi herkese tavsiye ediyor.

160 sayfalık, adeta bir büyüğünüzle sohbet edermiş gibi okunabilen bu kitabı özellikle gençlere; ama her kesimden ve her yaştan okura tavsiye ederim. Mekânın cennet olsun hocam.