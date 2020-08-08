HAFIZA-İ BEŞER

Zeytinburnu Belediyesi’nin yayımladığı “ZKS Kültür Sanat Yıllığı 2020” tüm Türkiye’de yaşanan kültür-sanat olaylarına yer veriyor.

İnsanoğlu yapısı gereği birçok olayı unutuyor. Günlük hayatın koşuşturması içinde, bizi nasıl etkileyeceğini bilemediğimiz birtakım olayları veya şu an yaşadığımız salgının etkilerini de yıllar geçtikçe unutuyoruz. Gazeteler ve dergiler, yıl sonunda yayımladıkları almanaklarla bu açığımızı kapatıp bizlere ilerleyen yıllarda dönüp baktığımızda, neler yaşadığımızı hatırlatacak almanaklar hazırlıyor. Bu almanaklarda maalesef kültür ve sanat olaylarına gereğince yer veril(e)miyor! Daha önce çeşitli yayınevleri kültür-sanat alanındaki bu eksikliği gidermek için almanaklar yayımlamış olsalar da maalesef bunlar süreklilik kazanamadı. Hâlâ sahaflarda bulabildiğimiz “Varlık Yıllıkları” bu alanda, -her ne kadar çok taraflı olsa da- birtakım eksiklikleri gideriyor.

Kültür-sanat mercek altında

Geçtiğimiz günlerde Zeytinburnu Belediyesi, “ZKS Kültür Sanat Yıllığı 2020” başlıklı almanak yayımladı. Belediye başkan yardımcılığından sonra Kültür ve Turizm Bakanlığı’nda müsteşarlık ve bakan yardımcılığı gibi önemli görevlerde bulunan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy’un, zaten kültür ve sanatta bir cazibe merkezi haline gelen Zeytinburnu’nu daha da ileriye götüreceğinden hiç şüphem yok. Yayımlanan bu almanak da bunun göstergelerinden biri.

Genelde almanaklar bir takvim yılına yer verirken ZKS, başlangıç tarihi olarak kendisine haziran ayını seçiyor. Böylelikle bir kültür-sanat sezonunu mercek altına almak mümkün hale geliyor. Bu almanakta, sadece olaylara yer verilmeyip bu olayların yorumlarına da yer ayrılması dikkat çeken bir özellik.

Almanaktaki yorumlar

Benim de yıl içinde düzenlenen sergilere genel bir perspektif sunarak yer aldığım bu yorumlardan bazıları şöyle: Kurtuluş Kayalı hocamız, sosyoloji perspektifinden bu dönemde yer alan Türk filmlerini değerlendiriyor. Küratör ve aynı zamanda sanat yöneticisi Mehmet Lütfi Şen, kültür yönetiminde örnek bir şahsiyet olan Şenol Demiröz’ün vizyonunu ele alıyor. Erol Göka hocamız, “Pandemi ve Psikolojik Sağlık” konusunu ele alıyor. Anadolu Ajansı Kültür-Sanat Servisi şefi gazeteci dostum Bünyamin Yılmaz, özel tiyatroların sorunlarını yazıyor. Yenişafak gazetesi kültür-sanat editörü Ayşe Olgun dostumun yazısının başlığı “Hız ve Haz Çağında Kültür Sanat Gazeteciliği”. Yayıncılığın duayen isimlerinden Fahri Aral, “Türkiye’de Üniversite Yayıncılığı ve Geleceği” başlıklı yazısıyla Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Yayınları’ndan yapılacakların da ipuçlarını veriyor. Akşam gazetesi köşe yazarı dostum Bedir Acar, “Kültürel Kangren” başlıklı yazısında, Türkiye’deki kültürel kamplaşmanın neticelerini ve ilerleyen yıllarda ortaya çıkabilecek olası sonuçlarını değerlendiriyor. Ömer Arısoy ise “Yeni Gelişmeler Çerçevesinde Kültür Politikamız” başlıklı yazısıyla “kültür politikası” kavramının hem tarihini hem önemini hem de ilerleyen dönemde niçin daha da önemli olacağını aktarıyor.

Bir belediye yayını olması okurları yanıltmasın; bu almanak, belediyenin faaliyet raporu değil, tüm Türkiye’de yaşanan kültür-sanat olaylarına yer veriliyor. Kültür ve sanat dünyasında büyük bir eksikliği dolduracağına inandığım bu almanağı hazırlayan Aykut Ertuğrul ve Asım Öz’ü tebrik ederim. Bu almanağın akamete uğramadan, bir gelenek halinde ilerleyen yıllarda da devam etmesini temenni ederim.