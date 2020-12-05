Sadberk Hanım’dan “Motif”

2020’de salgının etkisiyle zor günlerden geçen sanat dünyasında yeni açılan sergiler umut veriyor. Türkiye’nin ilk özel müzesi olan Sadberk Hanım Müzesi, 40’ıncı kuruluş yılını “Motif” başlıklı sergiyle kutluyor.

2020 salgın etkisinde bir yıl oldu. Görünen o ki 2021’in büyük çoğunluğunda durum pek farklı olmayacak. Hayat hemen her alanda yavaşladı, bazen durdu. Bundan en çok etkilenen sektörlerin başında ise kreatif endüstriler geliyor. Sergiler, konserler, filmler adeta durma noktasına geldi. Müzeler ve galeriler ziyaretçi sayılarında tahmin edilemeyecek kadar düşüş yaşamalarına rağmen hâlâ yeni sergiler düzenlemeye devam ediyor. Bu açıdan biz sanatseverler kendilerine ne kadar teşekkür etsek azdır.

Türkiye’nin ilk özel müzesi olan Sadberk Hanım Müzesi, 40’ıncı kuruluş yılını “Motif” başlıklı sergiyle kutluyor. Bu sergi müzede belirli türdeki eserlerden bir seçme değil, müzenin tüm koleksiyonuna odaklanan bir bakış sunuyor. Serginin tanıtım yazısında şu sözlere yer veriliyor:

“Motif başlığıyla kurgulanan sergi ve yayın projesi, müzenin belirli bir eser grubunu sunmuyor, aslında bütün müzeyi eserleriyle birlikte panoramik bir çeşitlilik içinde görünür kılıyor ve çok farklı coğrafyalarda birbirleriyle karşılaşmış farklı kültürlerin tarihsel motiflerini bir araya getiriyor. Bugüne kadar hazırlanan her sergi, müze koleksiyonlarının kuvvetli yönlerini göz önüne serdi. Yıldönümü projemiz ise eserleri bu defa motifler yoluyla birbirine bağlıyor ve nispeten küçük, ama “kabına sığamayan” müzemizin aslında ne kadar zengin olduğunu anlatıyor.”

Henüz tam olarak inceleme fırsatı bulamadım lakin sergiye eşlik eden yayının da özenle hazırlandığından hiç şüphem yok. 9 Kasım’da başlayan sergi 31 Ekim 2021’e kadar devam edecek.

Contemporary Istanbul çevrimiçi

Salgından etkilenen etkinliklerden biri de her yıl eylül ayında düzenlenen Contemporary Istanbul. Salgın nedeniyle düzenleme tarihi aralık ayına alınan, hem fiziksel hem de sanal ortamda planlanan fuar, en son alınan tedbirler kapsamında sadece çevrimiçi olarak sanatseverlerle buluşacak. 19-20 Aralık ön izleme, 21 Aralık-6 Ocak arasında ise genel izleyiciye açık olarak virtual.contemporaryistanbul.com adresinden ziyaret etmek mümkün olacak. Fuarın fiziki versiyonunun ise 2021 ilkbaharında yapılması planlanıyor, ama şahsi görüşüm bu etkinliğin de yapılamayacağı yönünde.

Bütün dünyada olduğu gibi Türkiye’de de galerilerin satışları dramatik bir şekilde düştü. Dünyanın en önemli fuarları sanal olarak düzenlendi ve bu sanal fuarlardaki satışlar “normal” zamanın dörtte biri civarında seyretti.

Sanatçılara doğrudan yardım

Bu hafta sonu ziyaret edilebilecek Art Basel’in Miami Beach edisyonunda da durumun çok farklı olacağını sanmıyorum. Bu durum ise galerilerin ve dolayısıyla sanatçıların büyük bir mali krize girmek üzere olduğunun habercisi. Aşı çalışmaları hızla devam ederken ve bazı ülkelerde aşı uygulamaları başlamışken bile global fuarların ve satışların 2021’de de sıkıntılı geçeceğini rahatlıkla söylemek mümkün. Çünkü uzun zaman önceden açıklanan fuar takvimlerinde şu ana kadar fiziki olarak düzenleneceği açıklanan fuar yok denecek kadar az. Türkiye’de eğer gerekli önlemler alınmaz ve bu kurumlara destek sağlanmazsa zaten sıkıntıda olan Türkiye sanat piyasasının, uzun yıllar boyunca kendini toparlayamayacak bir hale düşmesi kaçınılmaz olacak. Sanatçılara yapılacak doğrudan yardımların sıkıntıyı tamamen geçirmeyeceğini ama yaraya merhem olacağını düşünüyorum.