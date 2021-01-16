Selma Gürbüz’ün dünyası

Sanatseverlerle ilk kez buluşan bazı eserlerin, sanatçının daha önceki eserleriyle bağlantısı, küratöryel seçimdeki başarı sayesinde daha görünür olduğunu düşünüyorum.

Uzun bir aradan sonra salgına rağmen müze ve galerileri ziyaret edebildim. İlk duraklarımdan biri İstanbul Modern oldu. Burada yer alan ve 31 Mart’a kadar açık kalacak olan Selma Gürbüz’ün “Dünya Diye Bir Yer” başlıklı sergisi beni çok etkiledi.

Karma sergilerde ve/veya başka vesilelerle tek tek gördüğüm sanatçının eserlerini bir arada bu kadar kapsamlı bir seçkiyle görmek, sanatçının eserlerini anlamaya, anlamlandırmaya yardımcı oldu. Sanatseverlerle ilk kez buluşan bazı eserlerin sanatçının daha önceki eserleriyle bağlantısı, küratöryel seçimdeki başarı sayesinde daha görünür olduğunu düşünüyorum. Sergide resim, yerleştirme, desen, video ve heykel gibi çok farklı araçlar yer alıyor. Sanatçı, Anadolu hikâyeleri, Doğu ve Batı mitolojileri, Osmanlı-Türk sanatları, şamanizm, minyatürler, Japon tahta baskıları gibi farklı onlarca kültürden ilham alarak eserlerini oluşturuyor. Bütün bu kültürlerden alınan ilhamlarla oluşan eserler, ilk bakışta günümüze dair bir şey söylemiyormuş izlenimi verse de detaylı bir bakışla tam aksini görmek mümkün.

Beni en fazla etkileyen eser sanatçının son dönem eserlerinden “Biz Buradayız” başlıklı dört kanallı video yerleştirme oldu. Son olarak İstanbul Modern’e kadın sanatçılara daha fazla ehemmiyet verdiği için teşekkür ederim.

Pera Müzesi’nde Etel Adnan sergisi

Orta Doğu’nun en önemli sanatçılarından Etel Adnan’ın (1925) eserlerini, Pera Müzesi’nde açılacak sergide göreceğiz. Etel Adnan, birçok Orta Doğulu sanatçı gibi maalesef ülkemizde pek bilinmiyor. Sadece plastik sanatlar alanında değil, edebiyat alanında da eserler veren bir sanatçı. Uzun yıllardır Amerika’da yaşayan sanatçının eserlerine ev sahipliği edeceği için Pera Müzesi’ni şimdiden tebrik ederim. Yıllar önce Metis Yayınları’ndan çıkan “Arap Kıyameti” başlıklı şiir kitabı ve YKY’den çıkan “Sitt Marie-Rose” isimli romanları mevcut. Her iki eserin de baskısı maalesef yok. Belki sergi vesilesiyle yeni baskıları yapılır ve/veya sanatçının başka kitapları da yayımlanır.

SALT’tan kuşak bağı programı

Türkiye’nin önde gelen sanat kurumlarından SALT, bu yıl “Ardışık” başlıklı programa ev sahipliği edecek. SALT Araştırma ve Programlar’dan Amira Akbıyıkoğlu ve Farah Aksoy’un, uluslararası kariyerinin gelişme ve olgunlaşma dönemindeki altı sanatçıyla hazırladığı program, çocukluklarını 80’lerde, ilk gençlik yıllarını 90’larda yaşamış bu sanatçılar arasındaki “kuşak bağı”nı temel alıyor. Barış Doğrusöz, Deniz Gül, Volkan Aslan, Aykan Safoğlu ile Fatma Belkıs-Onur Gökmen ikilisinin yer aldığı program beş bağımsız sunumdan oluşacak.