Bugün, Miliyet Sanat dergisi aracılığıyla sosyal mesafesiz, maskesiz, dostlarla iç içe geçirdiğimiz güzel günlere uzanıp bir #Tbt yapıyoruz



Bobby Sanders isimli genç bir arkadaşın buluşudur #Tbt (Throwback Thursdays). Geçmişte çektiği fotoğrafları yadetmek için Instagram’da paylaşırken böyle bir hashtag kondurmuş, bu da dünyaca popüler olmuş. Kendi aramızda da #Tebete şeklinde paylaştığımız hashtag, göz bebeğimiz Milliyet Sanat dergisinin Contemporary İstanbul 2020 özelinde hazırlattığı video çalışmasının ismi oldu.









Lotus çiçeği

Söz konusu video çalışmasını siz izlemeden önce anlatmama izin verin ve sonrasında bu duygularla izleyin lütfen. “Geçmiş anın içindedir. Gelecek de onun hemen kıyısında” söylemiyle, Ayşegül Sönmez’in danışmanlığında ve Fırat Gürgen’in hünerli elleriyle hazırlanan video, bir lotus çiçeğinin katman katman açmasıyla başlar. Nasıl bir çiçektir lotus? Yağmur ormanlarının bataklıklarında, çamurlu arazilerinde açan bir çiçektir. Yetiştiği kirli ortama rağmen, tertemiz kalır. O yüzden de maneviyatı ve temizliği temsil eder. Video çalışmasında lotus çiçeği açar ve içinden Milliyet Sanat dergisi okurlarının sosyal mesafesiz günlerde sanatla, dostlarla iç içe geçirdiği anları yansıtan fotoğraflar beliriverir. Bu fotoğrafların maneviyatı yüksektir ve tertemiz anılardır. Tıpkı lotus çiçeği gibi!

2021 hashtagleri

Mademki hashtag’ten açtık konuyu, önümüzdeki yıl Instagram dünyasında çokça dönecek olan popüler hashtag’leri de sizlerle paylaşmak isterim. Biliyorsunuz, hashtagsiz gönderiler sadece takipçileriniz arasında görülürken, gönderinizle gerçekten alakalı koyduğunuz hashtagler, kalabalıklar tarafından da fark edilebilir. Buyurun 2021’in cicilerine: #l4l (like for like); #blue; #beach; #blogger; #instadaily; #instagram; #model; #nature; #hot; #followme; #pink; #bestoftheday; #night; #blackandwhite. Popüler hashtagler demişken, ille de bunları kullanalım diye bir şey yok elbette. Nasıl ki Bobby Sanders #Tbt’yi bulmuş, pekâlâ biz de kendimizinkini bulabiliriz ve bir de bakarız ki o popüler olmuş!

Instagram’da son durum ne?



Instagram’a günlük yüklenen fotoğraf ve video sayısı 100 milyondan fazla.



Platformun günlük aktif kullanıcı sayısı 500 milyondan fazla.



Pandemiyle birlikte her bir kullanıcı günde ortalama yarım saatini Instagram’da geçiriyor.



Instagram, dünyadaki en popüler altıncı sosyal ağ.



Instagram hikayelerini her gün kullanan kişi sayısı 500 milyonun üzerinde.



Kullanıcıların yüzde 63’ü, platforma her gün giriş yapıyor.



Pandemiyle birlikte Instagram üzerinden video izleme sayısı yüzde 80 artmış.

(Statista’nın verilerine göre)