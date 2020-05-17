2021 düğün trendleri

Koronavirüs sonrası 2020’de evlenecek çiftlerin neredeyse yüzde 30’u düğününü ertelemiş. Nefesler tutuldu, 2021 dört gözle bekleniyor kardeşlerim.



Sosyal mesafeyi koruyarak restoranda oturmak, denize girmek, marketten alışveriş etmek falan hep gözümün önünde canlanıyor da bir tek sosyal mesafeli düğünleri hayal edemiyorum. Halay çekmeden dünyaevine giremeyen bir milletiz sonuçta! Hijyen koşullarına uyarak nasıl çekilebilir ki o halay? Elimize plastik eldiven takıp halay ekibiyle uzunca bir sopa yardımıyla mı halaya duracağız? Gelin buketini bekar arkadaşlarına atarken rakibimizi ekarte etmek için elini kolunu tutmayacak mıyız? Ya 50 kişilik çekirdek ailemizi biri diğerine küsmesin diye aynı fotoğraf karesine sığdırmaya çalışırken ne yapacağız? Kına gecesinde eller üstünde tepside oturarak salona girmek isteyen kızımızı kim havaya kaldıracak? İşte tüm bu deli sorular müstakbel çiftlerin kafasını feci halde kurcalamakta!



2021 hava durumu



Düğün olayı “Aman kendi aramızda ufak bir kutlama yaparız” şeklinde başlayıp minimum 350 kişilik mezdekeli, sanatçılı, dönerli dönmezli organizasyonlarla sonlanır. Düğünlerin huyu budur. Hele şimdi gözünüzün önüne getirin hevesi kursağında kalan gelinleri! “2021’deki düğünler stadyum konseri havasında olmazsa ben de Burcu Şebnemoğlu değilim” diyeceğim, ama konuyu bir bilenden dinlemeli elbette. Düğün organizatörü Sarah Allard, önümüzdeki yıla kalan düğün heyecanında neler yaşanacağını anlatmış bir İngiliz gazetesine. Gelin, incelemeyi beraberce yapalım; bakalım 2021’de havalar nasıl olacakmış.













Kişiye özel



Önümüzdeki yılın düğün trendlerinde kişiselleştirme tavan yapacakmış. Yani masadaki tabakların önünde, düğün şekerlerinin üzerinde isimlikler, efendime söyleyeyim eğer grupça bir otelde kalınıyorsa odaya yerleştirilen kişiye özel hediyeler revaçta olacakmış. Bu trend zaten başlamıştı, fakat 2021’de o düğünde olan her bireyin kendini özel hissetmesi ön planda tutulacakmış.

Hayırsever çift



Düğünde takı takmanın, düğün hediyesi vermenin yerini bir hayır kurumuna yapılacak bağış alacakmış. Mantıklı. Koronavirüs bize doğaya verdiğimiz zararı, zenginle fakirin aynı çaresizliği yaşayabileceğini sert bir şekilde hatırlattı, umuyorum ki çabuk unutmayız.

Serbest gezen tavuk

Düğün menüleri organik yemeklerden oluşacakmış. Bahçe maydanozu, domatesi, biberi, tavuğun serbest gezeni, karpuzun zamanı geldiğinde kendiliğinden çatlayanı tercih edilecekmiş.



Geri dönüştürülebilir gelinlik

Karton gelinlikten söz etmiyorum, lakin kumaşta kullanılan iplerin bile doğal olması ön planda tutulacakmış. Yani alabildiğine doğal takılacağız.