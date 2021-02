2021 model çöpçatanlar

“Nee? Online’dan mı tanıştılar?” cümlesinin yerini “Tabii ki online’dan tanıştık, başka nereden tanışacağız?” aldı. Bugünkü yazımda, online arkadaşlıktaki güncel gelişmeleri değerlendiriyoruz





Vaktimiz dar, pandemi var, yüz yüze buluşmalar, bir keşkül iki kaşık yemeler bitmiş. Peki yeni biriyle nereden tanışacağız biz? Online arkadaşlık sitelerinden tabii ki. Eskiden bahsi geçince yüzümüzü buruşturduğumuz bu siteler şimdi flörtün ana vatanı haline geldi. Ve ayrıca artık yüzümüzü buruşturacak bir durum yok, online’da her nabza göre şerbet var. Yani geçici bir heves isteyen de kalıcı bir ilişki isteyen de aradığını o deryalarda bulabilir. 2021’de popüler olan uygulamaları şuracığa yazayım, lazım olan kullansın.



ZAPPMATCH: Dijital film-dizi platformu özelinde hayata geçirilen uygulamayla sizinle aynı film veya diziyi seyredenlerle eşleşebiliyorsunuz. Bulanın aklına sağlık. Günümüzün çoktan seçmeli dizi dünyasında bizimkine benzer zevkte birini bulmak bence aşırı önemli zira eşli yapılan en önemli aktivitelerden birisi TV izlemek. Bir ilişki ekseriyetle “Bize gidip bir şeyler izleyelim mi?” diye başlıyor ve “Bu akşam ne izleyeceğiz?” diye sürüp gidiyor. On numara beş yıldız bir uygulama, hemen uygulayın derim.



STRING: WhatsApp’a yaz, DM’ye yaz, online arkadaşlık sitelerine yaz, yaz Allah yaz! Bıt bıt bıt yazmaktan bıktıysanız, ilacınız String isimli uygulamadır. Burada birbirinize sesli mesaj gönderiyorsunuz, yazmak yasak. En fazla size gelen sesli mesaja bir emoji yollayabilirsiniz. Yolladığınız sesli mesajlar üzerinden match’inizi buluyorsunuz. Bence gayet tatlı, yükleyin gitsin.

RAYA: Kim demiş dünyaca ünlü bir celebrity ile flört edemezsiniz diye? Raya, bu günler için var. Cara Delevigne, Ruby Rose, Elijah Wood hep Raya’da takılıyor. Kim bilir, belki bir gün size takılırlar? Hem böyle bir şey gerçekleşirse arkadaşlarınızla ömür boyu çevireceğiniz bir geyik olur. Ha ha ha.



THE LEAGUE: Raya olmadı mı, The League’i deneyin. Efendim başarılı iş insanları, elitler, zenginler, yani bir takım seçilmiş falanlar filanlar hepsi buradalar. Üyelerin kariyerlerine baktığımızda finans, teknoloji, danışmanlık ve moda dörtgenini görüyoruz. Eli ekmek tutan insanlar var yani.



COFFEE MEETS BAGEL: İsminden de anlaşılacağı üzere çörekle kahve birleşiyor, the one’ınızı buluyorsunuz yani. Özel hobileriniz, kafa yapınız, hayat tarzınız, birebir sohbette tutarsa uzun ilişkinin kapısı aralanıyor. Bu uygulamaya anti-Tinder diyen de var.



BUMBLE: Kim demiş ilk mesajı kadın atmaz diye? Hem de nokta atışı atar! Bumble, ilk mesajı sadece kadınların attığı bir uygulama. Mesaj atılan erkek yirmi dört saat içinde cevap vermezse otomatikman tekmeyi basıyor Bumble (ki bence yirmi dört saat fazla bile. Bir saatte yazdı yazdı, yazmadı yallah demeli!)