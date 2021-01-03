2021 seyahat ajandası

“Doya doya seyahat etmek kim bilir bir daha ne zaman kısmet olur?” diye hayıflananlar, bugünkü yazım sizleri yakından ilgilendiriyor. Lütfen telaş etmeyiniz, 2021’in de kendi seyahat trendleri mevcut





İyi ki bugüne dek bol bol seyahat etmişim” cümlesi birçoğumuzun ağzında bu aralar. Sosyal medya hesaplarımız, geçmişi yâd eden seyahat fotoğraflarından geçilmiyor. Derin bir nefes alıp rahatça gezip eğlendiğimiz anları konuşuyoruz ve merak ediyoruz bir daha aynılarını yaşayıp yaşamayacağımızı. Akıbetimiz konusunda uzmanlar, pandeminin dünyadaki pik tarihinin bu ay olacağını, ardından salgında düşüş yaşanacağını, aşıyla birlikte yaz aylarını atlatıp özellikle sonbaharda rahata erebileceğimizi söylüyor. Hal böyleyken, ultra dikkatli, güvenli, tam teşekküllü hijyen koşullu seyahatler ve biyometrik sağlık pasaportları gündem konusu oluyor. Gelin bugün güzel şeyler düşünelim ve yeni dünya düzeninde değerlendirebileceğimiz seyahat seçeneklerini masaya yatırıp tatlı hayallere dalalım.

LIFESTYLE UÇUŞLAR

Lüks otellerle birlikte lüks hava yolları da seyahat edenlere farklı deneyimler yaşatmak için kolları sıvadı. Örneğin Emirates ve Qatar Airways, uçakların içine kondurmak üzere yeni sosyal alanlar tasarladı. Yemek alanı, yoga alanı, bar, çocuk alanı ve tam teşekküllü dijital alanlar bunlardan bazıları.

OFFLINE SEYAHAT

Cep telefonları, tabletler, laptoplar ve diğer teknolojik gereçleri kısa süreliğine de olsa hayatımızdan çıkaracağımız seyahatler bu yıl oldukça revaçta. Kısacası fotoğraf paylaşmak yerine, anın tadını çıkaracağız. Ormanın içinde, doğayla dost, küçük mekânlarda var olmanın dayanılmaz hafifliğini hissedeceğiz.

BLEISURE SEYAHAT

“Business travel” ve “leisure” kelimelerinin birleşiminden oluşan “Bleisure”, iş seyahati ve boş zamanı bir araya getirerek 2021’in popüler seyahat seçeneklerinden biri olacak. Mesela şehir dışında bir konferansa katılacaksınız, bu sefer yanınıza ailenizi de alıp farklı bir deneyim yaşamanıza olanak sağlanacak. Yani “Üç günlük konferansa gittim, otelden başımı çıkaramadan geri döndüm”ler ortadan kalkacak!

DISNEY’E SEYAHAT

Dünyanın dört bir tarafından insan çeken Disney, 2021’e dopdolu giriyor ve bünyesine birçok yeni park ekliyor. Cirque Du Soleil, Star Wars Galactic Starcruiser ve Marvel Land bunlardan bazıları. Tüm bunların yanında aileye özel ziyaretler, konaklama ve yemek seçenekleri de sunacaklarmış.

TARLADAN ÇATALA SEYAHAT

Özellikle veganların tercih ettiği bu tip seyahatler, 2021’in göz bebeği olacak. Size tahsis edilen toprağa ürün ekip yetiştirip sofranıza koyduğunuz meyveler, sebzeler, organik bir deneyimin kapısını açacak.

TREN SEYAHATLERİ

Atmosfere daha az karbon emisyonu girişi yapan, enerjiden tasarruf eden, fiyatı uçağa ve arabaya göre daha uygun olan trenler, bu yıl yükselişe geçiyor. Deneyimin aşırı önem kazanacağı 2021’in en güzel trendlerinden biri tren seyahatidir diyebilirim.

KREDİ KARTI SEYAHATİ

Kredi kartlarının seyahat konusunda kullanıcılarına büyük fırsatlar sunacağı öngörülüyor. Sapphire Preferred, Hilton Honors American Express ve Delta SkyMiles Platinum gibi popüler kredi kartları, sadece seyahat odaklı ürünler sunmayı planlıyor mesela. Böylece tercih ettiğiniz hava yolunda ve konaklamanızda bonuslar tıkır tıkır kartınıza yüklenecek.

ÜLKE İÇİ SEYAHATLER

Hep başka diyarları keşfetme arzusunda olanlar, yaşadıkları coğrafyaya odaklandı pandemiyle birlikte. Ve anlaşıldı ki burnumuzun dibinde olan birçok güzelliği kaçırmışız bunca zaman. Bu yıl edeceğimiz seyahatler, güzel ülkemizin tadına varmamız için müthiş bir fırsat yaratacak bizlere.