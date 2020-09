Akıl sağlığımızı nasıl koruyacağız?

Mutfakta bir başımıza ekşi mayalı ekmek pişirerek değil elbette! Zihnimizi rahatlatmak için hayatımıza giren online terapistleri konuşuyoruz bugün.

Deşarj olmanın en güzel yöntemi birisiyle konuşmak, içimizi dökmek aslında. Fakat biliyorsunuz hayatımızda çok anlatıcı var, dinleyici ise oldukça az. Yani çoğunluk karşısındakinin derdini dinlemeyi pas geçip sadece kendi derdini anlatmak istiyor; lakin içinde bulunduğumuz dönem itibarıyla kimse kimsenin tasasını kendi sırtına yüklemeyi tercih etmiyor. Eh, hal böyle olunca yol nereye çıkıyor: Terapiste!

Terapist şart

Doğruya doğru; terapistler son derece faydalı insanlar. Günlük hayatın kaosunda düğümlenip bir noktada sıkışıp kalakaldığımızda çözülebilmemiz konusunda ciddi destek veriyorlar. Bizi sorgusuz, sualsiz dinliyorlar, konuşturuyorlar; hatta bazen söylediklerimize biz bile inanamıyoruz. “Çözüm odaklı konuşuyorsun ama bana iyi gelecek doğru terapisti bulmam o kadar kolay değil. Hem işin bütçe kısmı var, terapistler pahalı. Bir de vakit sıkıntısı var. Ay bir de Kovid var!” şeklinde isyan edenlere hızlıca cevap vermek isterim: Bundan sonra hayatımızda TalkSpace var!

What is it?

Efendim TalkSpace, akıl sağlığı odaklı bir tele-tıp şirketi. Bu sanal terapi uygulaması, profesyonel, diplomalı terapistleri aramanıza ya da onlarla görüntülü konuşma yapmanıza olanak sağlıyor. Binin üzerinde terapistle görüşebiliyor, istediğinizi seçebiliyor ve hatta terapistler üzerinde inceleme yaparak onları oylayabiliyorsunuz. Uygulamanın CEO’su Oren Frank şöyle demiş: “Geleneksel terapi seanslarına göre size yüzde 80 daha ucuza mal olacak”. Hoş bir indirim, hele bir de terapistler moralimizi kaldırırsa on numara beş yıldız.

Ruhuma iyi gelen

Son dönemde hem fiziksel hem de ruhsal sağlığımıza daha önem verir olduk ve şu ortak paydada buluştuk: “İyi bir şekilde, uzun yıllar yaşamak istiyoruz”. Hedefimize ulaşmak için bir yandan sağlıklı besinler tüketip sporumuzu ihmal etmezken diğer yandan akıl sağlımıza iyi gelecek çoğu yöntemi deneyimlemek istiyoruz. Fiziğimiz gözle gördüğümüz, ölçüp biçebildiğimiz bir şey. Lakin kafamızın içinde neler olduğunu tam kestiremiyoruz. “Ruhumuza gerçekten ne iyi geliyor?” sorusunun kesin bir cevabı yok ne yazık ki! Bu sebeple sanal veya gerçek, karşılıklı oturup ruhumuzu emanet etmeye kalktığımız her bir kişinin yüzde yüz işinin profesyoneli olması çok önemli. Dilerim ki aklımıza, ruhumuza iyi gelen insanlarla kesişir hep yolumuz.

Haftanın güzellikleri





Villa Azur Beach: Miami’den sonra Bodrum’da kapılarını açan cool bir plaj burası. D’Plaj evlerinin ön safında yer alıyor. Her ne kadar 2020 yazına veda ediyor olsak da, ambiyansı, yemekleri ve masmavi deniziyle önümüzdeki yıl tekrar ziyaret edilesi...