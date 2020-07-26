Anlat kızım derdini Obama’ya

Michelle Obama’nın ilişkiler üzerine konuşacağı podcast yayını 29 Temmuz’da başlıyor. Ne dersiniz, kendisinden bir Güzin Abla çıkar mı?





Amerika’nın eski başkanı Barack Obama’nın eşi Michelle’in kadın-erkek ilişkileri üzerine bir seri podcast yayınlayacağı haberi duyulduğu andan itibaren şu söylenti başlamış: “Michelle Obama, Esther Perel olmaya oynuyor.”

Peki, Esther Perel kimdir? İlişkiler konusunda duayen kabul edilen, Belçika doğumlu psikoterapist, yazar ve konuşmacıdır. TED Talks’ları fenomendir. İki insan arasında kurulan bağın altında yatanları incelemiştir; bebek sahibi olmadan önce arzunun, bebekten sonra sevginin başladığını söylemiştir; partnerlerin ancak birbirlerinden uzak kalırlarsa heyecanlı bir ilişkileri olabileceğini savunmuştur; bir de üzerine “Where Should We Begin?” isimli bir podcast yayına koymuştur.











Ağır toplar

Hayatını kaleme aldığı “Becoming” isimli kitabını okumuştum. Michelle Obama görmüş geçirmiş, dikenli yollardan geçmiş bir kadın. Şimdi tutup da aşk hayatımızla ilgili tavsiyeler verecek olsa; “ilk mesajı kim atmalı, kaç gün sonra el ele tutuşmalı, sevgilimizi kapıda kaç dakika bekletmeli” gibi detay bilgi verse, vallahi de tadından yenmezdi. Fakat Obama’nın bu programı yapmaktaki amacı başkaymış. Esther Perel söylentilerinin hemen ardından Obama cephesinden açıklama geldi. Daha geniş kapsamlı konular konuşulacakmış programda. Mesela “eş ve anne olmanın zor ve kolay yanları ya da zor zamanımızda tutunduğumuz dostluklarımız” gibi. Azıcık klişe gibi dursa da konuklarının hepsi ağır toplardan oluşuyor: Kocasının kıdemli danışmanı Valerie Jarrett, gazeteci Michele Norris, komedyen Conan O’Brien, annesi Marian Robinson ve kardeşi Craig Robinson. Vakit ayrılası, not alarak takip edilesi yani…

Popüler podcastler

Madem bugün podcast üzerine konuşuyoruz, o zaman gelin diğer yabancı ünlülerin popüler podcastlerine göz gezdirelim. Oprah Winfrey’den “Super Soul Conversations”; Kate Hudson’un erkek kardeşi Oliver’la yaptığı “Sibling Revelery”; Anna Faris’den ilişkiler üzerine bir yayın, “Unqualified”; “Here’s The Thing with Alec Baldwin; yeme-içme olayını şenlendiren Jessie Ware’den Table Manners.”

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