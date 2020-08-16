Bakıcı faktörü

Özellikle son yıllarda hayatımıza hızlı bir giriş yapan bakıcı ablalarımız, geçen hafta sosyetik bir ailenin yaptığı sosyal medya paylaşımıyla gündem yarattı

Erdal Acar ve eşi Kardelen Acar’ın Çeşme tatili esnasında basına yansıyan karelerinde gördüğümüz kalabalık kadronun üç bakıcı, üç hizmetli ve üç öğretmenden oluştuğu yazıldı, çizildi, bolca konuşuldu. Yüzde yüz doğru bilgi de olabilir, gerçek farklı da çıkabilir, ancak şurası net ki çocuğumuz varsa bakıcı abla konusu ister istemez hayatımıza teğet geçiyor. “Bakıcı da neymiş, annelerimiz bizi nasıl tek başına büyütmüş?” diye soracak olursanız, cevabımı vereyim: “Zaman değişti!”



Zaman nasıl değişti?



Zaman şöyle değişti, artık aktif bir sosyal hayatımız var. Sinemaya, tiyatroya gitmeyi bir tarafa koyalım; dışarıda yemek, farklı destinasyonlarda tatil yapmak, sporda kalori yakmak, arkadaşlarla bir kafede laflamak, bugünün normali. Kendimizi merkeze koyduğumuz bir dönemin içinden geçtiğimizden birtakım görev paylaşımları yapmayı tercih ediyoruz ve bakıcı abla da bunlardan biri. Bakıcı abla tutmak ciddi bir bütçe işi, hele ki tam zamanlı çalışan çiftler için son derece kritik. Fakat açık olmam gerekirse bu işe ayıracak denli bütçesi olmamasına, tam zamanlı işe gitmemesine rağmen, parayı denkleştirip çocuğuna bakıcı abla tutan bir sürü kişi tanıyorum. Mazereti de hemen yazayım: “Benim de nefes almaya ihtiyacım var”. Bakıcı abla ölümcül bir ihtiyaç mı? Hayır. Lakin bu ihtiyaç yargılanamaz, sorgulanamaz. Çünkü değişen zamanla birlikte hepimizin nefes almaya ihtiyacı var.

Yapan yapmış

Sırf merakımdan çocuk sahibi yabancı ünlülerin bakıcı abla durumlarına göz attım; zira “Bütün ünlülerin zaten iki-üç bakıcı ablası var” gibi sabit bir düşünce durmakta kafamızda. Hayret, iki çocuklu Ashton Kutcher ve Mila Kunis çifti asla bir yardım almamış çocuklarını büyütürken...











Celine Dion, ikizleri Nelson ve Eddy’yi kendi kendine büyütmüş. Ryan Reynolds ve Blake Lively, üç bebeklerinin de bezlerini değiştirmekte tuhaf bir yan görmediklerini belirtip asla bakıcı abla almayacaklarını söylemiş. Üç çocuklu Matthew McConaughey ve Camilla Alves de asla yardımcı almayanlardan. Alves, bir röportajında, “Dadı tutanlara bir şey demiyorum, ben sadece bebeklerimle kendim ilgilenmek istiyorum” demiş. Keza Ryan Gosling ve Eva Mendes de bir başlarına büyütüyorlar bebeklerini... Marc Anthony ve Jennifer Lopez de ikiz bebeklerini büyütürken bakıcı abla tutmak yerine çiftli gece kalkışları yapmayı seçmişler. Uzun lafın kısası yapan yapmış, yapmayanaysa diyecek söz yok. Herkesin hayatı, tercihleri kendine!

Haftanın güzellikleri

LOFT ELIA: Göltürkbükü’nde, sıcak ve samimi bir Akdeniz mutfağıyla bizi selamladı Bodrum Loft’un içerisinde konuşlanan Loft Elia. Şefi Yılmaz Öztürk’ü, İstanbul Karaköy’deki Mürver Restoran’dan biliyoruz. Listeme ekledim, en kısa sürede gideceğim, yemeklerini tadacağım ve size yazacağım.