Balkonsuz ev mi olur?

Kimi zaman depo, kimi zaman kiler şeklinde kullanılan, kimi zaman da hiç adım atılmayan balkonlar, pandemi süreciyle birlikte kıymete bindi



TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) verilerine göre, geçtiğimiz temmuz ayında, Türkiye genelinde tam 227 bin 357 adet ev satılmış. Bir önceki yılın temmuz ayına göre yüzde 124’lük bir artıştan söz ediyorlar. Yazın sunulan kredi kolaylığı, insanların ev sahibi olmasında rol oynadı lakin ev değiştirmek için bir diğer itici gücü açıklamak isterim: Balkon. Sadece bana ait bir açıklamadır, herhangi bir kurumdan gelmemiştir. Bugünkü yazımda da tam olarak bunu konuşacağızdır, balkonu yani!









Vasistas

Balkon üzerine yazı yazmak ne kelime, şiir yazarım şiir! Eski Türk evlerinde avlular varmış, 50’li yıllarla birlikte hayatımıza geniş balkonlar girmiş. Şehirler dolup taşınca, nüfus patlayınca, metrekareler değerlenince bir Fransız balkon zımbırtısı kondurdular pencerenin önüne. Derken plazalar hepten popülerleşti. Fransız balkonun toz bulutu olmasını bırakın, pencere bile açmaz hale geldiler evlere. Vasistas ile idare edildi. Bu arada vasistas, Fransızların tahta kapılara açılan küçük pencereye verdikleri isimmiş. Neyse ne, günün sonunda dört duvar arasına mahkûm edildik mi? Edildik kardeşlerim!

Balkonu var mı?

“Haftalarca evde kalmak zorunda olduğumuz pandemi günlerinde anladık ki bir evin olmazsa olmazı balkonlar, kış bahçeleriymiş. Son yirmi yıllık mimari uygulamalarda taşı toprağı altın İstanbul’un özellikle rantı yüksek olan semtlerinde bir metrekareyi dahi kaybetmemek adına balkon ve teras kullanımını hiçe sayarak mimarları Fransız balkon sistemine yöneltmişti. Şu dönemde bunun kocaman bir hata olduğunun farkına varıyoruz” şeklinde bir açıklamasına denk geldim Mimar Yasemin Yılanlıoğlu’nun. “Balkon, boşuna yer kaybıdır” diyen tüm arkadaşlarım harıl harıl balkonlu ve hatta bahçeli ev arayışına girdiler pandemiyle birlikte. Yıllardır taşınmaya niyet ettiğim her süreçte emlakçıya sorduğum ilk soru, “Evin balkonu var mı?” olduğundan şükür ben yerimde kaldım.

Demek ki neymiş? Balkon canmış. Bir an nefes almak istediğinde, arkadaşınla bir kahve içip laflamaya niyetlendiğinde ve özellikle pandemide hayat kurtarırmış. İnşaat sektörümüzün bundan sonraki işlerinde kat planlarına balkon ekleyeceğine inancım tam. Diyeceklerim bu kadar.