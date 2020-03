Bana Ross’luk yapma

İlişki durumumuzda hatlar hepten karıştığından her bir duruma isim verilir oldu. Şimdi de ünlü karakterlerin filmlerde veya dizilerdeki hallerinden yola çıkıyoruz





Tamam, adını koymamıştık ama bildiğin beraberdik. Sonra, bu gidip gözümün önünde başka birine yazarak bana Ross’luk yaptı!” cümlesi son dönemde epey popüler. Hatırlarsınız, efsane dizi “Friends”in bir bölümünde Ross ve Rachel ilişkilerine ara vermek konusunda karar alırlar ve hemen ardından Ross bir bara gidip başka bir kadınla beraber olmak için harekete geçer. Tam bu sırada Ross’u kepçeleyen Rachel’a da şu cevabı verir: “E hani ara vermiştik?” İlişki literatüründe “Ross-ing” olarak yerini alan bu eylem, henüz adı tam konmamış ilişkiler için kullanılıyor. Yani sırf resmî sevgili olmadıkları için, karşı taraf kendine birileriyle görüşebilme hakkını tanıyor, oh ne ala memleket!



Bana Keanu’luk hiç yapma



Keanu Reeves ve sevgilisi Alexandra Grant, kırmızı halıya ilk arzıendam ettiklerinde millet âdeta şoka girdi. Vay efendim hiç yakışmıyorlarmış; kadın annesi yaşında gösteriyormuş, zevksizmiş, çirkinmiş... Oturduğun kanepeden hayatında tanımadığın bir insanı böyle yargıladığın için esas çirkin sensin orası ayrı da, bu olay da ilişki literatürüne “Keanu-ing” olarak geçiverdi. İki arada bir derede; yani beraber olması sizce mümkün olmayan iki insanı el ele gördüğünüzde “Ay bu da tam Keanu yapmış!” diye yaftayı yapıştırıyorsunuz.



Beni Elsa’ladı



Bir de bu çıktı başımıza, birini “Elsa’lamak”. Kimdir Elsa? Ünlü çizgi film “Frozen”ın prensesi. Ne yapar? Adamı buza çevirir. Hah, “Elsa’lamak” da ghosting’in (bir anda ortadan kaybolmak) kardeşi olarak girdi ilişki literatürüne. Yani siz gül gibi mesajlaşırken karşı tarafın bir anda donup kalması, cevap yazmaması, bir süre sonra buzlar eriyince de kısa kısa geri bildirimlerde bulunup sonunda ortadan toz olması. Şaşırdık mı? Hayır!









Uzak dur bizden Jekyll-ing



Allah hepimizi Dr. Jekyll and Mr. Hyde tipli karakterlerden uzak tutsun. İskoçyalı yazar Robert Louis Stevenson, 1886 yılında yazdığı kısa romanda bu karakteri bizlerle tanıştırdığından bugüne bir sürü dizi ve film çekildi. İlişki literatürüne “Jekyll-ing” şeklinde geçen terim de şu tarz bir karakteri anlatıyor: Mesela biri size akşam yemeği teklif etti, siz de nazikçe erkek arkadaşınız olduğunu, o yüzden kendisiyle görüşemeyeceğinizi söylediniz ve karşı taraf hemen coşuverdi: Ne paçozluğunuz ne ezikliğiniz ne tipsizliğiniz kaldı! Onu reddettiniz ya! Sizden kötüsü yok. Su katılmamış saf deli. Hemen bloklayın hemen.



