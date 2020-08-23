Borcamda doğum günü pastası

Oyuncu Seda Bakan’ın, bir yaşındaki kızı Leyla’nın doğum günü için borcamda pişirdiği çikolatalı pastası birçok bünyeyi hayrete düşürdü

Nasıl düşürmesindi? Hissetmekten çok göstermek için yaşadığımız bu dönemde insan şöyle eşe dosta hava atabileceği Frozen temalı şahane bir parti yapmalıydı mesela! Malum partide aynı renk tonunda cupcakeler, üç katlı pasta, kostüm ve fonda dev bir afiş olmalıydı. Sonra o fotolar boy boy Instagram’a yüklenip açıklama kısmına “Bu özel günümüzde A’dan Z’ye her detayı bizim adımıza düşünen (X) firmasına kalpten teşekkür ederiz” gibi bir şeyler yazılmalıydı. Hah, işte bu noktada borcamda doğum günü pastasını devreye sokmak ve şu soruları sormak isterim: “Çocuğumuzun doğum günü için her detayı neden biz düşünmüyoruz artık? Abartılı doğum günlerini çocuğumuz için mi, kendimiz için mi yapıyoruz?”

Kendin çal kendin eğlen

Bizim jenerasyona sesleniyorum; hatırlıyorsunuz değil mi çocukluğumuzdaki doğum günlerini? Salona üç-beş renkli balon serpiştirilir, krepon kâğıttan kedi merdivenleri yapılır, sınıftaki herkes eve doluşur, annemiz bol miktarda peynirli poğaça, kısır ve borcamda mütevazı bir pasta hazırlar, yanında da siyah veya sarı kola içilirdi. Arkadaşlarımızın getirdiği hediyeler ne maksadı ne de bütçeyi aşmadan pırıl pırıl kap kâğıtlarıyla elde paketlenirdi. Analog makineyle birkaç foto çekilir, eğer şanslıysak ve film yanmamışsa bir pozda düzgün çıkardık. Yoktu tabii o zaman Facebook, Instagram! Zaman ve mekân önemli değildi. Kendimiz çalar kendimiz eğlenir, evde kudurup dans ederdik.

SPA’da doğum günü queyfi!

Peki ya şimdi ne âlemde çocuk doğum günleri? Lüks otelin kral süitini kapatıp özel animatör getirenler... Çocuklarını SPA’da eğleyenler... Sınıf arkadaşlarının toplaştığı özel uçakla Euro Disney’e havalananlar... Ve hatta stat kapatıp biricik oğluşlarının yeni yaşını kutlayanlar... Bakın abartmıyorum, bunların hepsi gerçek, hepsi yaşanmış. İyi, güzel de, gerçeküstü doğum günü yaşayan bu küçücük çocukların büyüdüklerinde nasıl bir beklenti içine gireceğini hayal edebiliyor musunuz? Beyonce ve Jay Z’nin çocukları Blue Ivy için Miami Hayvanat Bahçesi’ni kapatması... Kylie Jenner ve Travis Scott’ın çocukları Stormi için StormiWorld temalı dev bir eğlence parkı kurdurtması... Lüks segmentteki yabancı ellerden aklıma gelen birkaç hayret verici organizasyon da bunlardı.

Haftanın güzellikleri

Novikov Bodrum:

Deneyimleyip yazacağımı söylemiştim sizlere... Son derece şık, çoğunluğunu yabancı müşterilerin oluşturduğu bir ortamda enfes Uzak Doğu yemekleri tattım burada. Aklımdan çıkmayan üçlü ise şöyleydi: Çupra, yengeç suşi ve crème brûlée.