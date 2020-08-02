“Bu aile için hayatımdan vazgeçtim”

Meghan Markle ve Prens Harry’nin Kraliyet Ailesi’nden ayrılışının ardından bu ay satışa çıkacak “ifşa” kitabı şimdiden ortalığı karıştırdı.





Meghan’ın hikâyenin en başında dediği gibi siz de, “İngiliz Kraliyet Ailesi’ne gelin olabilmek için hayatımdan vazgeçerim” diyebilirsiniz, fakat kazın ayağı hiç de öyle değil! Ünlü oyuncu Meghan Markle, royalliğe adım attığından beri sular hiç durulmadı ve olaylar kocası Prens Harry’yle birlikte royallikten istifa etmeye kadar gitti. Ayrılığın ardından binlerce şey söylendi, yazıldı, çizildi lakin hiçbiri bu ay satışa çıkacak “Finding Freedom” (Özgürlüğü Bulmak) isimli kitabın önüne geçemeyecek gibi görünüyor.











Yanlış anlaşılma

Bir kere kitabın yazarları, piyasanın gediklilerinden. Harper’s Bazaar dergisinin editörü Omid Scobie ve O, The Oprah ve Elle dergilerinin editörü Carolyn Duran’dan söz ediyoruz. Denilen o ki, Meghan ve Harry’nin kitaba direkt bir etkisi olmamış, fakat indirekt etkilerinin olduğu kulaktan kulağa fısıldanmakta. Yazarlar ise şu şekilde bir açıklama yapıyor: “Bu kitabın amacı, insan hakları ve yardımlaşma konusunda dünyada birçok insana ilham veren Harry ve Meghan çiftinin maruz kaldığı yanlış anlaşılmaya açıklık getirmekti.”

Megxit

Engerek yılanı, İngilizce mealiyle “viper snake”, ekseriyetle geceleri avlanan, son derece zehirli bir yılan türüdür. “Finding Freedom” kitabının öncül dedikodularına göre, Meghan ve Harry, bazı saray çalışanları için “Engerek yılanı gibiydiler” benzetmesini yapmış. Bu benzetmenin altının boş olup olmadığına, malum kitabın içinde yazanları okuyup karar vereceğiz. Fakat şimdilik duyduklarımızla yetiniyor ve “Megxit”i öyle değerlendiriyoruz. Biliyorsunuz “Megxit” kelimesi, Meghan’ın saraydan ayrılmasının ardından “Brexit” kelimesi ile birleştirilerek türetildi.

Şov kızı

Sarayın önde gelen isimlerinden birinin, Meghan hakkında, “Sırtında birçok yükle geldi”, “Harry’nin şov kızı” tadında benzetmeler yapması, tatsızlık fişeğini ateşlemiş. Ailede kimsenin koruyup kollamadığı Harry’nin karısı, görmesi gereken saygıyı görmemiş, bırakın önde gelen isimleri, saray personeli bile Meghan’a saygısızca davranmış... İkinci konu, esas savaşın eltiler arasında değil, kardeşler arasında olmasıymış! Hatta William, küçük kardeşine defalarca “Hemen evlenmeden önce bu kızı iyice tanı” şeklinde ültimatom vermiş de Harry tınmamış. William yeni gelini ciddiye almayınca, Kate de benzer bir tutum sergilemiş... Meghan, ayrılık kararının kendisine yüklenmesinden mutsuzmuş. Vaktizamanında bir arkadaşına şöyle dert yanmasına rağmen, kabağın onun başına patladığını düşünüyormuş: “Bu aile için hayatımdan vazgeçtim. Ne gerekiyorsa yapmaya hazırdım ve bugün bulunduğumuz noktaya bakın. Çok üzücü.”

Oprah’a komşu



Prens Harry (25 milyon dolarlık servet) ve Meghan Markle (5 milyon dolarlık servet) saray hayatından sonra, oğulları Archie ile birlikte Los Angeles’ta yaşamaya karar verdi ve Tyler Perry’nin 18 milyon dolarlık sekiz odalı, on iki banyolu villasını kiralayıp Oprah Winfrey’e komşu oldu.



Kimin düğünü en pahalıydı?



Kate Middleton ve Prens William’ın Westminster Abbey’de gerçekleşen düğün faturası 26 milyon dolar olarak kesildi. Middleton’ın düğünde giydiği Alexander McQueen marka gelinlik için 434 bin dolar ödendi.











Meghan Markle ve Prens Harry’nin 2018 yılında St. George Kilisesi’nde yaptığı düğünün toplam faturası 42 milyon dolardı. Markle, Givenchy modaevinin tasarladığı 400 bin dolarlık gelinliğini giydi.



1981 yılında St. Paul’s Katedrali’nde yaptıkları 70 milyon dolarlık düğünle rekor Diana Spencer ve Prens Charles’a ait. Diana’nın, David ve Elizabeth Emanuel tarafından tasarlanan gelinliğinin değeri 583 bin dolardı.







