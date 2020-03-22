Düğünler başka bahara

Hayatımıza ansızın giren koronavirüs sebebiyle evlerdeyiz. Hayat bir nevi durdu. Eh, haliyle düğünler de ertelendi. Ama moralimizi yerlerde süründürmeyelim lütfen. Güçlü duralım ki etrafa pozitif enerji yayalım.

Bugünlerde hijyeni maksimumda tutup mümkün olduğu kadar az insanla temas etmek durumunda olduğumuz için ötelenen birçok olayın yanında düğünler de vardı. Zaten öpüşmeyi, sarılmayı çok seven bir milletiz, bir de üzerine şapır şupur düğün yapsak hayatta altından kalkamazdık meselenin. Dolayısıyla diğer kısıtlamalarla birlikte bu da yerinde bir karar oldu. Diğer ülkelerin virüs önlemlerini gözden geçirirken İngiltere’ninki dikkatimi çekti. Orada da düğünlere ara verilmişti ve elbette ilk sebep kalabalık ortamdan kaçınmaktı. İkinci sebep ise daha ilginç olanıydı; sigorta şirketlerinin düğün sigortası yapmayı reddetmeleri!

Düğün sigortası

Şöyle bir bilgi çarptı gözüme: Türkiye genelinde yılda ortalama 550 bin çift nikâh masasına oturuyor; fakat planlanan düğünlerin yaklaşık yüzde 20’si, yani 10 düğünden 2’si iptal ediliyormuş ki bence bu oran düğün gibi aşırı stresli (nedense!) bir eylem için iyi bir oran. Bana sorsalar daha yüksek oranlar verirdim. Düğün sigortası, gelin ve damadın birbirine girip ayrılmasını kapsamıyor; lakin evlenecek çiftin veya yakınlarının ölüm, hastalık, zehirlenmesi gibi durumları, düğün konvoyunun trafik kazası geçirmesi, açık hava düğünlerini sel basması, takıların çalınması gibi talihsiz olayları kapsıyormuş düğün sigortası. Gelin, damat ve davetliler sigortalanıyormuş. Bilmiyordum, bilsem kesin yaptırırdım.

Koronavirüs selamı

İngiltere’de de John Lewis Finance, Debenhams, Wedding Plan Insurance, Emerald Life gibi firmalar, koronavirüs sebebiyle evlenecek çiftlerden gelen hiçbir başvuruyu kabul etmeyeceklerini açıklamış. Yani evlenmek isteyen, sevdiceğinin elinden tutup nikah dairesine gidiyor ve bir başlarına dünya evine giriyorlar gibi bir şey var sanırım. Bizde de geçenlerde hızlıca bir nikah kıyılmıştı iki şahitle. Gelinle damat maskelerini takmıştı, evlendikten sonra da birbirlerine dirsek temasıyla koronavirüs selamı vermişlerdi. Daha güzel günlerde gönüllerinden geçen düğünü yaparlar umarım.

Ya sonra?

Şu bir gerçek ki, bundan sonra ne düğünler ne de hayat eskisi gibi olacak. Gözümüzün önünde yeni bir dünya düzeni kuruluyor, kurallar baştan yazılıyor. Sevdiklerimize sıkı sıkı tutunacağımız, özümüze döneceğimiz, iç hesaplaşmalarımızı yapacağımız günlerdeyiz. Koronavirüsün şakası yok ama moralimizi de yerlerde süründürmeyelim lütfen. Güçlü duralım ki etrafa pozitif enerji yayalım. Elimizden gelenin en iyisini yapmalıyız. Bireysellik değil, birlik, beraberlik bizi düzlüğe çıkarır ancak. Güzel düğünler, eğlenceler, mutluluklar elbet yaşanacak. Az sabır arkadaşlar.