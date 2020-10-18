“Fişekhane’de buluşalım”

Bu cümleyi önümüzdeki günlerde çokça duyacak gibiyiz; zira Fişekhane, İstanbul’un kültür-sanat-yaşam üçlemesinin yeni çekim merkezi olmaya hazırlanıyor





1846’da demir fabrikası, sonrasında fişek fabrikası, bugün ise kültür-sanat-yaşam üçlemesinde İstanbul’a taptaze soluk getiren bir venü... Zeytinburnu sahilinde konuşlanan Büyükyalı’nın kalbi, Fişekhane’den söz ediyorum. Düşünün ki zamanında Sultan Abdülmecit burayı sık sık ziyaret etmiş, II. Abdülhamit’in izniyle bina, Alman Krupp firmasına verilmiş ve günümüze geldiğimizde, o tarih kokan duvarların arasında tiyatro, opera, bale izleyebileceğiz.

Bizi neler bekliyor?

Tayanç Ayaydın’ın kadrosunda yer aldığı “Sır”; Onur Saylak, Sezin Akbaşoğulları ve Şükran Ovalı’nın başrollerinde olduğu “Evlat”; Erdal Beşikçioğlu ile “Fahrenheit 451” gibi şahane oyunların tadına bu tarihi mekânda varacağız. Yeri kalbimizde büyük olan Kumbaracı50 Tiyatrosu’nun oyunlarına da ev sahipliği edecek Fişekhane. Devlet Opera Balesi’nin işlerini de burada izleyebileceğimizi ekleyeyim. Bir de çocuk oyunları var tabii... “Oz Ülkesi”, “Pinokyo” ve “Oyuncak Hikâyesi” gibi oyunlar miniklerle buluşacak. Ve bir diğer güzellik de, Contemporary İstanbul Vakfı’nın sergi alanı Cocoon ile tanışmamız olacak. Yerli ve yabancı 33 sanatçının eserlerinden oluşan ilk seçki için görülmeye değer derim. Son olarak, gelelim uzmanlık alanıma, yani benim minnoş oğluma. Montessori, ilk defa orijinal ismiyle buraya ana okul açmış. İçerideki her şey yedi cücelerin evi boyutunda ve aşırı tatlı.

Kadıköy’de tiyatro

Tiyatro dendiğinde Kadıköy’ün anlamı benim için büyüktür. Hazır tiyatro konusunu açmışken, bizim yakada neler oluyor, sizleri güncellemek isterim. Ve isterim ki hijyen koşullarına son derece dikkat eden bu sahneleri yalnız bırakmayalım. Oyun Atölyesi, “Kral Lear”, “Daha İyi Günlerimiz Olmuştu” ve “Pencere” oyunlarıyla bu ay huzurlarınızda. Henüz izlemediyseniz Moda Sahnesi’nde 26 Ekim’de sahnelenecek “Akciğer”i kaçırmayın derim. Baba Sahne, geçen hafta İlhan Şeşen ve Vedat Sakman ile nefis bir akşam yaşattı izleyenlere; onları da sıkı takipte olalım. Craft’ın Ece Dizdar, Merve Dizdar ve Başak Daşmanlı oyunu “Yutmak” ise 6 Kasım’da Zorlu PSM’ye konuk olacak.

Haftanın güzellikleri



Longosphere: İğneada’da, orman içinde bulunan bu etkileyici alan, “glamping”cilerin uğrak noktası olmuş bile. Glamping, İngilizce glamour (cazibe) ve camping kelimelerinin birleşiminden oluşuyor ve meraklısına unutulmaz bir kamp tecrübesi sunuyor.