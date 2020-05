Hoş geldin Quibi

Kısaca “Quibi” denilen “Quick Bites” isimli bir platform girdi hayatımıza. Ve kısanın da kısası, ortalama 10 dakikalık içerikler sunmaya başladı bizlere



2000’li çocukların, yani Z kuşağının dikkati daha düşük; fakat bu demek değil ki onları kandırmak kolay. Sezgileri çok güçlü olduğu için, gerçek olanla sahte olanın arasındaki farkı hemen hissediyorlar. Kural, sınır tanımıyorlar. Hayalleri, anne-babalarının işini yapmak değil; kendi serüvenlerini yaşamak. Bu yüzden de kendi içeriklerini kendileri üretme yolunu seçiyorlar.



YouTube, TikTok gibi platformları popüler yapan hep onlar. Sözün özü, dünya bu global neslin elinde artık. E, hal böyle olunca, markalar da özellikle bu kuşağın dikkatini çekmeye çalışıyor, aynen hayatımıza çok kısa süre önce giren 1.7 milyar dolarlık yatırım Quibi gibi.



10 dakika Ok’dir



Upuzun, bol müzikli, göz süzmeli Türk dizilerini izlemeye çalışırken, hanemize güneş gibi doğan Disney +, Hulu ve Prime Video, nispeten kısa süreli dizileriyle ilaç gibi gelmişti bünyemize. Quibi ise ortalama 10 dakikalık dizi içeriklerinin yer aldığı, TV desteksiz, mobil bir platform. Z kuşağının ortalama dikkat süresinin sekiz saniye olduğunu hesaba katarsak 10 dakika Ok’dir bence. Bir YouTube videomuz bile beş dakika kesintisiz izlenirse “Vay be!” oluyoruz. Bu arada 10 dakikalık dizi deyip geçmeyin, Steven Spielberg’den yalnızca gün batımı ve gün doğumu esnasında yayınlanacak olan “After Dark”; Snap Chat’in CEO’su Evan Spiegel’dan da kendi hayatını anlattığı “Frat Boy Genius” isimli mini mini diziler izleyeceğiz bu yeni platformda.









Ben her şeyi yaparım!



Bu yepisyeni mobil platformun iki kurucusu var. İlki, Jeffrey Katzenberg. Kendisini Walt Disney Studios başkanlığından ve Steven Spielberg ile kurduğu DreamWorks Animation’dan biliyoruz. Ortağı Meg Whitman da eBay’in genel müdürlüğünü yapmış bir şahıs. Güçler birliği olmuş diyebilir miyiz? Gayet de deriz. Meg Whitman, eBay’de edindiği tecrübeye dayanarak yeni bebeği Quibi gıyabında şöyle konuşuyor: “İzleyici hedefimiz öncelikle Z kuşağı. 200 çalışanımızın yüzde 70’i, 40 yaş altı; yüzde 30’u ise 30 yaş altı. Gençlerle çalışmayı tercih ediyorum; çünkü heyecanlarını ve ‘Ben her şeyi yaparım!’ tavırlarını seviyorum.”



Sevse de sevmese de



Whitman’ın bu sözleri, aklıma bazılarının sözlerini getiriyor: “Bu gençler tembel. Sorumluluk sıfır. Bir an önce en tepeye çıkmak istiyorlar ama işin mutfağında pişmeden yükselemezsin ki! Bir cacık olmaz bunlardan.” Ah! Ne yazık ki bu kafa yapısıyla yürümüyor artık işler. Gelecek, Z kuşağında ve herkes önünde sonunda onlarla anlaşmanın, onlara hitap etmenin bir yolunu bulmak durumunda kalacak. Sevse de sevmese de!