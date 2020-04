INFLUENCER MARKETING NEREYE GİDİYOR?

Markaların art arda iptal etmeye başladığı sponsorlu projeler, geçimini sırf bu işten sağlayan influencerları alternatif yollar bulmaya itiyor

Influencer marketing, namıdiğer kanaat önderlerinin markalarla yaptığı iş birlikleri, Covid-19 fırtınasına yakalanmak üzere. Harcamalarından kısan, üretimi durduran markalar bir adım geriye çekildi. Globalde 9.7 milyar dolarlık bir sektörden söz ediyoruz. Kylie Jenner’ın, Instagram’da bir gönderi başına 250 bin dolar aldığı bir sektör... Sponsorluklar, reklamlar, Covid-19 başlamadan önceki şekliyle devam etseydi, bu yılın sonuna kadar 10 milyar dolarlık bir sektör olması öngörülüyordu. Peki ya şimdi?

Ruj mu, o ne?

“Bir gezi Influencer’ı olarak geçimimin yüzde doksanını bu mecradan kazanıyordum, şimdiyse sınırlar kapandı, uçuşlar durdu ve reklamlar, sponsorluklar iptal edildi” diyor Instagram’ın sevilen gezi hesaplarından “Follow Me Away” rumuzlu Victoria Yale. Kaygılanmakta haksız değil, çünkü uzun dönemli geziler ve marka organizasyonları belirsiz bir süreyle durdu. İçimizi her daim kıpır kıpır eden seyahat konusu bir köşede dursun, biz kadınlar giyim-kuşamımıza özen gösterirdik, moda-bakım-makyaj üçlüsü özelinde dev bir pazar vardı; fakat an itibarıyla evden çıkamıyoruz. Yeni aldığımız jean veya ruj ne işimize yarayacak? Son dönemdeki online harcamalarımızdaki değişime bakın, gıda alışverişi ve ev gereçleri...

Canlı pilates

Markalar, elde kalan bütçelerini hayır işlerine harcamayı tercih ediyor. Vermek istedikleri tek mesaj şu: “İyi hisset!” Moralimizi yüksek tutmak çıkış noktasıysa tutunduğumuz mecralar değişti, danışmanlık, öğretmenlik, koçluk yükselişe geçti. Canlı yayınlarda yaşanan artışı görüyorsunuz; hepimizin amacı bir, hafiflemek. Örneğin, 9-12 Mart tarihleri arasında TikTok kullanıcılarının oranı yüzde 12 artmış. Başka bir pencere açarak, özellikle spor eğitmenlerinin yükselişe geçeceğini söylesem yanlış olmaz. Çevremdeki çoğu arkadaşım sabah 9’da canlı pilates dersine, 12’de bölgesel fitness dersine, öğleden sonra ise yogaya canlı yayın vasıtasıyla bağlanıyor. Ben de kendime portatif bir koşu bandı aldım, koşu bandı derslerini takipteyim.

Ekşi mayalı ekmek

Var mı evinde ekşi mayalı ekmek pişirme deneyimini yaşamayan bir arkadaşımız? Kendi adıma konuşayım, siyez unlu ekmekten zeytinyağlı dolmaya, mutfakta pişirmediğim şey kalmadı. Diyeceğim şu ki, şefler de yükselişte. Herkes birbirine tarif soruyor, mutfağa hayatında adım atmamış olanlar çiğ köfte yoğururken hikâye paylaşıyor. Covid-19 sonuçlandığında her birimiz bir spor eğitmeni, şef kadar deneyimli olacağız gibi gözüküyor. Bunlar da yanımıza kâr kalır.