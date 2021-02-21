İnsanları konuşturma sanatı

Ex royaller Meghan ve Harry, 6 Mart’ta Oprah Winfrey’e verecekleri özel röportajla ortalığı karıştıracaklar gibi görünüyor; ama siz konuşana değil, konuşturana bakın

Meghan Markle’ın ikinci bebeğine hamile kalması, kocasıyla birlikte kraliyete “Bye bye!” demelerinin üzerinden yeterli zaman geçmesi ve bir de yeni taşındıkları Montecito’da ünlü televizyon yıldızı Oprah Winfrey’e komşu olmaları denk gelince, şöyle bomba gibi bir röportaj patlatmak kaçınılmaz olmuş elbette. 6 Mart Cumartesi akşamı doksan dakika boyunca Meghan ve Harry ikilisinden inciler izleyeceğiz. Kraliyetten ayrılık süreci, saray erkânıyla yaşadıkları sorunlar; Kraliçe’ydi, görümceydi, kayınçoydu derken eteklerindekileri dökecekler. Hiç öyle mıy mıy bir röportaj beklemeyin, soruları Oprah Winfrey soracak. Bu kadın, insanları konuşturma sanatının başkanıdır.

Reyting rekortmeni

Whitney Houston’ın madde bağımlılığını ve kocasının uyguladığı psikolojik şiddeti itiraf ettiren o; Tom Cruise’u koltuğun tepesinde zıplatarak Katie Holmes aşkını dile getirten o; Michael Jackson’a babasının yaşattığı korkunç şeyleri anlattıran o; Lance Armstrong’a doping skandalını söylettiren o; Ellen DeGeneres’in cinsel tercihlerini milyonlarla paylaşmasına aracı olan o. Saydığım isimlere bunları yaptıran, Meghan ve Harry’ye neler yaptırtmaz ki? Yirmi beş sezon boyunca reyting rekortmeni olan Mississippili talkshowcu Oprah Winfrey’den bahsediyoruz arkadaşlar. Şu televizyon dünyasında farklı bir hareket göreceğiz de nihayet evimiz şenlenecek. “Saray bu röportajdan korkuyormuş” şeklinde haberler ortalığa dökülmüş lakin yemeyiz. “The Crown” dizisinin son sezonundan korkmadılarsa daha da korkmazlar bence.

Online satışta en çok gidenler

Geçen gün girişimci bir arkadaşım sordu: “Online ortamdan bir şeyler satmak istiyorum ama ne?” diye. “Bu soruyu bana sorduğuna göre bomboş bir girişimcisin ve bir halt satamazsın” demek yerine, konuyu köşeme taşımaya karar verdim ve online ortamda peynir- ekmek gibi giden beş ürünü derledim sizin için. İlk ürünümüz soyulabilen maskeler. Keywords Everywhere’in verilerine göre, bu maskeler ayda otuz bin tıklanma alıyormuş Google’da. Tabii evde düdük makarnası gibi oturduğumuzdan cilt bakımına sardık, normal yani! İkinci sırada oje var. 2024 yılında oje sektörünün 15.6 milyar dolarlık bir sektör olması öngörülüyormuş. Vay canına, oje deyip geçmeyeceğim bundan sonra. Efendim, egzersiz bandı bize selam veriyor üçüncü sıradan. Aynen, pilateste kullandığımız o lastik bantlar. Dördüncü sırada su şişesi var. Evet, bildiğimiz kel su şişesi. Özellikle 2018’den bugüne su şişesine çılgınca bir talep oluşmuş. Beşinci sırada ne var dersiniz? İpucu veriyorum: Son dönemde özellikle akşamları yanımızdan ayırmadığımız, sarıp sarmaladığımız, içimizi ısıtan bir şey. Hayır, sevgilimiz değil. Battaniye!