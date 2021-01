1998’de hayatımıza giren “Sex and the City” (SATC) efsanesi yeni bir başlangıç dizisiyle ekranlara geri dönüyor. Ve üzgünüz ki bu yeni başlangıçta Samantha olmayacak

Altı sezon boyunca soluksuz izlediğimiz, yedi Emmy, sekiz Altın Küre ödülüne layık görülen SATC, serinin sonunda sinemalarda izlediğimiz iki devam filmiyle birazcık hayal kırıklığı yaşatsa da bir nesil bu diziyle büyüdü ve diziye hep sadık kaldı diyebiliriz. Sarah Jessica Parker (SJP), Cynthia Nixon, Kristin Davis ve Kim Cattrall, bizlere hem kadın-erkek ilişkileri hakkında büyük dersler verdi; hem de kız arkadaşlığın değerini anlattı. İlişkiler hakkında yazma fikrimin ilk tohumlarını SJP’nin canlandırdığı Carrie sayesinde attım; kılık kıyafetim konusunda ondan bolca ilham aldım, Mr. Big ile yaşadığı aşkı kendim için diledim. Carrie, malum serinin yıldızı olarak konumlandırılmıştı, lakin sezonlar ilerledikçe yaşam stilini fazla cesur bulmamıza rağmen başka bir star doğuşuna şahitlik ettik. Bu star, Cattrall’ın canlandırdığı Samantha’dan başkası değildi.

Posh’suz Spice Girls

Hayatı ve seçimleri konusunda kimseden özür dilemeyen, kendini ezdirmeyen, hedonizmin doruklarında yaşayan, etik davranan, enerjisi ve seksapeliyle ekrandan ateş eden Samantha, kalbimizde diğer üçünden ayrı bir yer edindi desem yanlış olmaz. Onu tanıdıkça sevdik, sahiplendik. Ve şimdi öğrendik ki SATC’nin yeni başlangıç dizisi “İşte Böyle”de (And Just Like That) Samantha yer almayacakmış. Bu aynen Spice Girls’ün Posh Spice’sız (Victoria Beckham) bir araya gelip yeni albüm çıkarması gibi bir şey değil mi?

Ayrık otu

İngiliz yıldız Kim Catrall’ın ayrık otu şeklinde yaşadığı fısıltı gazetelerinde hep konuşulmaktaydı. Gelin hatırlayalım... SATC’nin çekimleri süresince diğer kızlardan uzakta bir başına yediği yemekler, SJP’ın dizinin yapımcısı olması ve bölüm başına ücretini artırması yüzünden ekiple girdiği kavgalar, 2018’de abisini kaybetmesinin üzerine SJP’ın yazdığı Instagram mesajına verdiği tokat gibi yanıt... Ablamız sağlam ablaydı yani.

Büyük boşluk

Kendisini tanımam etmem ama sıkı bir duruşu olduğunu düşünmüşümdür hep Kim’in. “Sexual Intellegence” isimli bir kitap ve belgesel çıkarması, Londra’daki Harrods Mağazası’nın yaz indirim sezonunun açılışını yapması, elalem ne der diye düşünmeden cesur yapımlarda yer alması bu düşüncemi pekiştirdi. Nitekim bu sefer de aynı duruşu sergiledi ve yeni dizinin kadrosuna dâhil olmadı. Fanlar inlemeye başladı bile “Olmaz olsun Samantha’sız Sex and the City!” diye. Bence de olmaz, olamaz. Bir ayağı kırık sandalye dengede duramaz. Bu yıl izleyeceğimiz dizinin yapımcıları bu sefer başroldeki üç kadın ama işleri zor. Büyük bir boşluğu doldurmaları gerekecek. Kolay gelsin.

EFSANE SATC REPLİKLERİ

“Seni seviyorum Richard. Ama kendimi daha çok seviyorum.” Samantha

“Paramın görebileceğim bir yerde olmasını istiyorum. Dolabımda, askıda!” Carrie

“Arkadaşlarını gayet iyi tanıyorum. Kumral olan Charlotte, kırmızı saçlı Miranda ve sorunlu olan Samantha” Mr. Big

“Her zaman ne yöne gittiğini biliyormuş gibi görün. Bilmiyor olsan bile.” Samantha

“Görüştüğün adamı unutmaya, onunla çıktığından daha fazla vakit harcıyorsun.” Charlotte

“Arkadaşın Miranda az önce çöpten bir dilim kek aldı ve yedi.” Miranda

“Önceden yalnız olmak demek kimse seni istemiyor demekti. Şimdiyse çok seksi olduğun ve hayatını nasıl ve kimle yaşamak istiyorsan buna karar vermek için zaman harcadığın anlamına geliyor.” Carrie

“Bir zaman sonra sadece seni güldüren biriyle olmak istiyorsun.” Carrie