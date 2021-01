Sevgililik veya evlilik, her ilişki birbirine “İyi günde kötü günde beraberiz” sözünü vererek başlar. Söz bozulursa ilişki biter. Peki, yaptırılan dövmeler nereye gider?



Yaş on altı. İlk defa âşık olmuşum, ölüyorum bitiyorum. O kadar seviyorum ki onun “Hadi birbirimizin ismini dövme yaptıralım!” önerisini sevinçle karşılıyorum ve alıyoruz soluğu Kadıköy’de. İki âşık, meşhur bir dövmeciye giriyoruz ve “Yaz bakalım isimlerimizi” diyoruz. Adam bize bakıyor, bakıyor... Ve “ Yaş kaç?” diye soruyor. “On altı” dememizle kapının önüne konmamız bir oluyor. No reşitlik, no dövme! Çok üzülüyoruz çok. Sonra da “Olsun, bir daha deneriz” deyip ayrılıyoruz mekândan. Sonuç? Denemedik tabii ki! Ya deli misin, divane misin öyle çatadanak yazdırılır mı vücuduna sevgilinin ismi? Bir dur, ilerisini düşün. Tamam, şimdi sildirebiliyorsun lakin değer mi onca acıya?

Beşinci dövme mektup

Bunlar benim düşüncelerim. Aramızdan mutlaka “Değer be!” diyen çıkacaktır. Sevgilisinin ismini bit kadar yazdıranları bir kenara alalım, sevgilisi için ensesine aşk mektubu yazdıran var. Misal, Beckham ailesinin körkütük âşık oğlu Brooklyn. Yirmi bir yaşındaki Brooklyn, yirmi altı yaşındaki Nicola Peltz’e öyle tutulmuş ki kıza ithafen dört dövmeyle Nicola’nın gözlerini, ismini dövdürdüğü yetmemiş, bir de ensesine aşk mektubu yazdırmış. Baya da uzun ha! “Bence sen inanılmazsın. Eğer yavaş nefes alırsan ve bana güvenirsen her şeyin üstesinden geliriz. Seni sonsuz seviyorum” falan diye gidiyor mektup. Bugüne dek yatakta birbirlerine bıraktıkları notlar, aldıkları hediyeler, Leyla-Mecnun hallerini Instagram’dan o kadar afişe ettiler ki, son atımlık kurşun olarak bu aşk mektubu fırlatıldı herhal! Çocuk demiş ki “Bu mektuba baktıkça seni hatırlayacağım”. OK de, mektubu ensene yazdırmışsın Brooklyn. Nasıl bakacaksın?









Wiona forever

“Seviyorsan dövme yaptırırsın” inancının işaret fişeğini bir dönem Wiona Ryder ile çıkan Johnny Depp ateşlemişti hatırlarsanız “Wiona Forever” dövmesiyle. Ne cool bir aşktı ikisininki. Ama bir süre sonra dövme olayında isimdi, mesajdı geri plana atıldı ve direkt sevgilinin yüzü dövdürülmeye başlandı. Ariana Grande’nin “Dangerous Woman” albüm kapağındaki tavşan kulaklarını dövme yaptıran Pete Davidson, Victoria’yı Brigitte Bardot kılığında dövme yaptıran David Beckham, şarkıcı Pink’in yüzünü kurukafalı dövme yaptıran Marco Perego, Gigi Hadid’den önceki sevgilisi Perrie Edwards’ın yüzünü kabak gibi dövme yaptıran Zayn Malik ve daha niceleri... İlişki bittiğinde bir kısmı sildirdi, bir kısmı eski sevgililerinin yüzlerini Japonca aforizmalara dönüştürdü. Kısacası anlık duyguların coşmasıyla yaptırılan dövmeler toz ve gaz bulutuna dönüştü.

2021 dövme trendleri

Elbette ki dövmenin de bir trendi var. İtalyan sanatçı Piero Fornasetti’nin hüzünlü kadınlarını bu yıl çokça göreceğiz insanların kolunda bacağında. İkinci sırada Van Gogh, Monet, Manet gibi klasik sanatçıların eserlerini bazen bir kuşun, bazen bir ceylanın içinde göreceğiz. Dali’nin sürreal dünyasını yansıtan dövmeler de sık sık çıkacak karşımıza. İncecik çerçeveler içinden bize bakan vahşi hayvanlar, dövme kalemi kaldırılmadan tek çizgiyle yapılmış figürler de popüler olacak. Ah bir de kola dövme şeklinde yapılmış saatler... Bakın bunların hepsi OK. Fakat başa dönüyorum, sevgilinizin ismini ve hatta yüzünü dövme yaptırırken iki kere düşünün aşkımsular!