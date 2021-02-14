Kalpler bir

Dünyamızın içinde bulunduğu koşullar sebebiyle Sevgililer Günü’nde sevdiğinizden ayrı kalmış olabilirsiniz. Telaş etmeyiniz, bugün sizi bir araya getirecek harika fikirlerim var



Mandy Moore, Rose Leslie, Hilary Duff, Emily Ratajkowski ve Halsey, bu Sevgililer Günü’nü hamile geçiren ünlülerden bazıları. Sevdikleri yanlarında ve bebeklerini dünyaya getirmek için gün sayıyorlar. Bir de bugünü sevdiklerinden ayrı geçirmek zorunda kalanlar var. Onlar da kavuşmak için gün sayıyorlar ve okumakta olduğunuz yazımı onlara ithaf ediyorum. Aradaki mesafeleri geçiniz, kalpleri bir araya getirmenin yolu hep vardır. Yeter ki “Sevgililer Günü çok banal”, “Biz öyle saçmalıkları kutlamıyoruz” gibisinden konuşmayalım. Bugün, içinde bulunduğumuz şartlar dâhilinde Sevgililer Günü’nü kutlamaya her şeyden çok ihtiyacımız var.



Teleparty



İlle aynı koltukta dip dibe seyretmek zorunda değiliz favori dizimizi. Velev ki sevgilimizle ayrı düştük. Hemen saatlerimizi ayarlıyoruz, görüntülü konuşmayı açıyoruz ve dizimize başlıyoruz. Geyik yapmak serbest, yorum yapmak serbest, buyurun uzaktan kumandalı eğlenceye!



Sanal double date

Sevgililer Günü’nde en favori çiftinizle romantik bir akşam yemeği yemek, gülüp eğlenmek hoş olurdu. Lakin araya mesafe girdiyse siz de açınız Zoom’unuzu ve iki çift şahane bir yemek yiyiniz. Hatta çiftler birbirine yemek sipariş etsin. Nasıl, fena fikir değil bence?



OnlIne konser



Şarkılarını başa sarıp dinlediğiniz o sanatçı online canlı konser verecek ve sevgilinizle birlikte ayrı şehirlerden hatta ayrı kıtalardan izleyebileceksiniz. O sanatçının stadyum konserine katılmaktan her şekilde daha hesaplı ve konforlu olacağı kesin. Bir düşünün derim.



PlaylIst



Karışık kaset hediye etme olayını hatırlayan hatırlar. Bence bu Sevgililer Günü için şahane bir hediye olabilir playlist. Görelim bakalım karşı taraf sizin müzik zevkinize ne kadar hâkim! Açın Facetime’ı ve teker teker dinleyin şarkıları.



OnlIne ders



Sevgilinizle birlikte meşhur bir şefin online kokteyl ya da pizza dersine katılmak kulağa nasıl geliyor? Düşünsenize ikiniz de ayrı mutfaklarda aynı yemeği yapmaya çalışıyorsunuz. Ya da online bir dans dersine katılıyorsunuz. Hip hop? Tango? Bence çoook şekeeerğğğ!