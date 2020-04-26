Karantinadan kârlı çıkanlar

Dünyayı sallayan Covid-19, kimi sektörleri nefessiz bırakırken kimi sektörler de beklenenin ötesinde bir canlılık yaşıyor.

Haydi, bu akşam sinemaya gidelim”, “Şahane bir tiyatro oyunu gelmiş”, “Müzik festivaline bilet alalım mı?”, “Yaz programını yapmaya başlasak iyi olur”, “Bu hafta bizim lise ekibi kebapçıda toplanıyoruz” gibisinden cümleleri en azından yakın bir gelecekte kuramayacağız gibi gözüküyor. Bunca yıllık alışkanlıklarımızın yerine yenileri gelmeye başladı. Eh, kolay değil öyle evde kendini oyalayabilmek. Bizler de haliyle başka şeylere sardık.



Oyunlar



Arkadaşlarımın eşleri oyun konsollarıyla haşır neşirdir, çünkü içlerindeki çocuk henüz ölmemiştir. Karantina esnasında ise oyunlara talep çılgınlığı oldu. Düşünün ki oyuncuların oyunlara ayırdığı zaman Amerika’da yüzde 45, Fransa’da yüzde 38 oranında artmış. Mesela Nintendo Switch oyununa 2020 Mart’ta gelen talep, 2019 Mart’ta gelen talebin tam tamına iki katıymış.









Görüntülü konuşma

Şimdi moda, görüntülü olarak birden fazla kişiyle konuşurken ekran görüntüsü almak ve bunu paylaşmak. Ne yapalım, uzun masalarda toplaşıp foto çektiremiyoruz. Örneğin HouseParty uygulaması, geçen ay 70 kat büyüme göstermiş ve 17 milyon indirmeye ulaşarak kullanıcı sayısını 50 milyona çıkarmış.









Online alışveriş



Hangimiz online alışveriş etmiyoruz çılgınlar gibi? Bu olay öylesine koptu gitti ki, kredi kartı ekstreleri canımızı çok acıtacak. Dünyanın en büyük online alışveriş sitesi Alibaba bile gelen aşırı taleplere çözüm bulmak için 28 milyon dolarlık bir yatırım yapmaya karar vermiş sitesine. Ülkemizdeki markalar da harıl harıl online satış elemanı işe alıyor çünkü an itibarıyla esas iş orada dönüyor.



Ne zaman normale döneceğiz?

Döneceğiz arkadaşlar, az sabır. Ben, “Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Hayatımızda bambaşka normallerimiz olacak” diyenlerden değilim. İnsanız, unutmaya meyilliyiz. Mesele, bugünleri verimli geçirebilmek, kendimize bir şeyler katabilmek. Her şey normale döndüğünde işte onlar yanımıza kâr kalacak.