Karavanda güvenli tatil

Malum sebeplerden dolayı tedirgin geçireceğimiz 2020 yazının parlayan yıldızı karavanla yapılan tatiller olacak

Karavan tatili denilince gözümün önüne iki görüntü geliyordu. İlki, börtüyle böceğin, taşla toprağın üzerine park etmiş eski bir karavan; ikincisi ise Burning Man alanının ortasına park etmiş yanardöner, süslü püslü bir karavan. Tam “Bende arası yok. Karavanla ilgili dünya görüşüm bu kadar sığ” derken son aylarda bir karavan meselesidir patladı gitti. E, pandemi huzursuzluğu sürerken, otel havuzunda foşur foşur tatil yapmak yürek ister! Millet alternatif çözümlere yöneldi, bu alternatiflerin ilk sırasına da karavan yerleşti.

Kopup gidelim

Bizim ünlülerden en koyu karavancılar Neslihan Atagül-Kadir Doğulu çiftidir. Son karavanlarına 150 bin lira ödedikleri, içini de 300 yüz bin liraya modifiye ettirdikleri yazılıp çizilmişti. Sonra geçen yıl Çağatay Ulusoy-Duygu Sarışın çiftinin 100 bin liraya bir karavan aldıklarına dair haberler çıkmıştı. Keza Mustafa-Övül Avkıran çifti de koyu karavancı görünüyordu. Yabancı ünlülerdeyse Chris Martin’i, Helen Mirren’ı ve Jamie Oliver’ı sık sık karavanlarında görmüştük. Onların tatil anlayışının pandemiyle alakası yoktu tabii; bu bir bakış açısıydı, hayat tarzıydı! İşte bugün, bu hayat tarzını ucundan kıyısından mercek altına alacağız arkadaşlar. Yani “Aa! Karavan çok modaymış, hadi biz de kopup gidelim” demeden önce, “Bu araç bizim ruhumuza uygun mu” sorusunu masaya yatırmak gerekir.

OK miyiz?

Karavanla tatil yapmadan önce kendinize sormanız gereken ilk soru şu: “Paramız var mı?” Çünkü hiç de ucuz değil karavanlar. Mesela Bursa’da karavan üreten bir firma taleplerin yüzde 300 arttığını, fiyatı 80 bin lira ile 200 bin lira arasında değişen karavanların peynir ekmek gibi satıldığını söyledi. Günlük kiralar ise 500 lira ile 850 elli lira arasında değişiyormuş. Hah paranız varsa, geliyoruz diğer maddelere! Kullandığınız karavanın kolay park edilebilir ve hareket kabiliyeti yüksek olması önemli, yoksa vallahi kalıverirsiniz otoyolun ortasında. Bu tarz bir yolculuğa çıkmadan önce bir camping deneyimi de yaşasanız iyi olur ama an itibarıyla zor. Efendime söyleyeyim, böceklere karşı anlayışlı mısınız bir test edin, çünkü doğanın içinde yaşayacaksınız. Üç-dört günde bir su değişimi, market ve akaryakıt alışverişi edeceksiniz. Bir de güvenlik gibi elzem bir madde var listede! Kısacası tüm bunlara OK iseniz, karavanla yola çıkabilirsiniz.

Pozitif yaz

Popüler karavan destinasyonları şöyle: Bodrum’la Akyaka arasında Mazı, Çökertme, Ören... Urla’daki Demirci Koyu... Seferihisar’daki Mona Camping, Akyaka’daki Azmak Nehri kıyısı... Marmaris Bördübet Koyu. Kafanızdaki tüm taşları yerli yerine oturttuysanız bu deneyim size başka şeyler de katacak; doğaya hassasiyet, enerji kaynaklarını bilinçli tüketme, detaylarda boğulmama gibi… Karavanlı ya da karavansız, hepimize pozitif duygu yüklü bir yaz dilerim.