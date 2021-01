Kim kime ne verecek?

Kim Kardashian ve Kanye West, altı yıllık evliliklerinin sonuna gelirken, açılacak boşanma davasında kimin kime ne vereceği merak konusu haline geldi. İki taraf da zengin, mallar ortak; e şimdi ne olacak?

Ünlülerin boşanma davalarına genellikle erkek açısından bakılır ve boşandığı eşe bırakılan nafaka, mal mülk konuşulur. Yakın zamandan hatırlarsanız, Amazon’un sahibi Jeff Bezos’un, eski eşi MacKenzie Scott’dan boşanırken ödediği 35 milyar dolar, gündemi epeyce meşgul etmişti. Nasıl etmesin, kadın dünyanın üçüncü zengin kadını olmuştu! Fakat hikâye hep bu eksende dönmüyordu elbette. Yani aşırı zengin erkek ve normal kazançlı kadın ekseninde… Bugün, büyük servet sahibi bir kadın ve normal kazançlı bir erkeğin boşanması söz konusu olduğunda erkek tarafına dudak bükerek, “Ayıp değil mi, neden aldın kadının parasını?” dememiz üzerine beyin fırtınası yapacağız. Beyinlerimiz hazırsa, başlıyoruz a dostlar!

Havada uçuşan milyonlar

Aklıma ilk olarak Elizabeth Taylor ve Larry Fortensky’nin beş yıllık evliliği geliyor. Taylor, Fortensky ile yaptığı yedinci evliliğini sonlandırırken eski eşine 1 milyon dolar ödemişti. İnşaat işçisi Larry ve film yıldızı Elizabeth, bir rehabilitasyon merkezinde, duygusal olarak zor şartlar altında tanıştıkları için kadın tarafı boşanırken nafaka vermekle kalmamış, ömrünün son gününe kadar adam ne istediyse zarf içinde göndermişti. Jennifer Lopez ile dansçı Cris Judd’ın evliliği de Lopez’in ödediği yüklü nakitle sonlanmıştı. Yüklü derken 14 milyon dolardan söz ediyorum. Ve düşünün, ikilinin tanıştığı ortam, JLO’nun “Love Don’t Cost A Thing” isimli şarkısının klibiydi. Türkçe meali, “Aşk parayla ölçülemez”. Oyuncu Kate Winslet de, yönetmen eşi Jim Thereapleton’dan bir an önce boşanmak uğruna 4 milyon doları gözden çıkarmıştı. Diva şarkıcı Adele ve Simon Konecki’nin bir bebekle taçlandırdıkları beş yıllık evliliklerine uzanacak olursak, boşanmalarının sonucunda resmi açıklama yapılmasa da ünlü şarkıcının kocasına yakasını bırakması için 90 milyon dolar ödediği konuşuldu. Evlilik sözleşmesi yapmadığı için yıllarca biriktirdiği servetinin yarısını eski eşine vermek zor olmuştur diye düşünüyorum. Madonna’nın da benzer miktar nakdi, yönetmen eşi Guy Ricthie’den boşanmak için ödediği konuşulmuştu. Söz konusu nakit: 92 milyon dolares!

Kim ile Kanye

Kanye’den boşanmaya karar veren Kim, ünlülerin boşanma avukatı Laura Wasser’ı tuttu ki bu ilk tutuşu değil, daha önce de aynı avukat aracılığıyla boşanmıştı. Kendisinden memnun kalmış zahir! Malum çiftimizin dört bebesi ve 2.2 milyar dolarlık serveti var. Bir tarafta “Keeping Up With The Kardashians” isimli reality şovuyla, güzellik ve iç giyim markalarıyla, Instagram’da gönderi başına aldığı 1 milyon dolarla Kim, diğer yanda albümleri satış rekorları kıran, Forbes’un milyarderler listesinde yerini sağlamlaştıran, Yeezy isimli ayakkabı markasıyla paracıkları sayan Kanye... Şimdi söyleyin lütfen, “Bu boşanmada kim kime ne verecek?” diye meraklanmakta haksız mıyım? Hislerim diyor ki, Kanye öcünü alabilir. (Artık ne öcü varsa?) Kim de boşandığı kocasına servet ödeyen ünlü kadınlar listesine havalı bir giriş yapabilir.