Milyarderim işte, var mı diyeceğin?

Yıllardır Forbes’un milyarderler listesine girmeye çalışan Kanye West, geçen hafta bu hedefini gerçekleştirdi ve derin bir “Oh!” çekti





Bu haberi okumadan hemen önce bir elimde dezenfektan, bir elimde internetten sipariş ettiğim fındık kıracağı vardı ve evde fındık olmamasına rağmen mevcut alışverişimi neden yaptığımı sorguluyordum. Sonra Kanye West’in yıllardır Forbes milyarderleri listesine girmeye çalıştığını, nihayet başardığını ve hatta servetinin 1.3 milyar dolar değil de 3.3 milyar dolar olduğunu iddia ettiğini okuyup fındık kıracağını bir köşeye koydum. Millet bunlarla uğraşırken ben bir fındık kıracağıyla meşgul olamazdım.









Bir küçük hırs meselesi



Takip ettiğimiz kadarıyla Kanye zaten normal bir adam değil de neydi acaba bu hırsın sebebi? Çengellendiği aile, yani Kardashiangiller olabilir miydi? Rob, Kourtney, Khloe, Chris, Caithyln, Kendall, Kris ve Kylie’yi alt alta topladığımız zaman 1 milyar 613 milyon dolarlık aile ediyor. Belli ki Kanye altta kalmak istemedi ve “Görürsünüz, hepinizi geçeceğim” şeklinde bir depar atıverdi. 17 milyon dolar nakit para, 35 milyon dolarlık borsa yatırımı, 21 milyon dolarlık gayrimenkul, 4 milyon dolarlık araç, 300 bin dolarlık çiftlik hayvanı ve gözünün bebeği Yeezy ayakkabı markasının milyar dolarlık hissesiyle seninkileri geçmişsin, aferin Kanye! Ay adamın mal varlığını yazarken yoruldum.



Zenginlerin ortak özellikleri

“Para kazanmaya olan inancınızla başlar her şey” demiş milyarder Steve Siebold. İşin psikoloji kısmına baktığımız zaman para kazanmayı kafaya takanların yeterince paraları olmasa bile kendilerine bunu itiraf etmediklerini, beklentilerini yüksek tuttuklarını, para kazanmayı oyun gibi gördüklerini, parayı arkadaş gibi gördüklerini, korkudan uzak durduklarını ve kendilerine sık sık zengin olmanın son derece doğal bir şey olduğunu tekrar ettiklerini görürüz. Yani zengin olmak için zengin olmayı kafaya takmak gerekir.



Kim’in kocası

Tamam, İkizler burcu Kanye normal bir tip değil, ama adamı “Kim Kardashian’ın kocası” sıfatına sığdırmayalım sadece. Grammy ödüllerini kucağına doldurmuşluğu var kendisinin. 2002’de geçirdiği feci trafik kazası sonrasında küllerinden doğmuşluğu var.



Yani Forbes’un milyarderler listesine girmesi çok da sürpriz değil. Hem ben severim hırslı insanları. Tebrik ediyorum canım, daha nice milyarlara. İzninizle fındık kıracağıma geri dönüyorum.