NEŞEMİZİ BULMANIN YOLLARI

Geçtiğimiz günlerde önüme çıkan bir kitaptan söz etmek istiyorum size, “The Gravity of Joy” (Neşenin Yer Çekimi). Bu vesileyle neşemizi, mutluluğumuzu nasıl bulacağımızı konuşalım biraz.

Angela Williams Gorrell tarafından yazılan kitap, özellikle son dönemde neşeyi unutanları merkezine almış. Williams, kitabında neşenin üç halinden söz etmiş ve ilk olarak geçmişe dönük neşeye değinmiş. Bebeğimizle karşılaştığımız ilk an, şirkette aldığımız terfi, sevgilimizin unutulmaz doğum günü sürprizi ilk kategorinin örneklerinden. İkinci sırada kurtarıcı neşe var. Kırdığımız birinden dilediğimiz özür, sigarayı bırakmak için ettiğimiz yemin, kurtarıcı neşenin örneklerinden. Üçüncü sıraya da fütüristik neşeyi koymuş. Bu kategoride de yaptığımız bir hayır işinin sonuçlarını görmemiz gibi örnekler vermiş. Yazarın röportajı, aslında hayatımızda neşelenecek şeyler de varken bardağın neden boş tarafına odaklandığımızı düşündürttü bana. Tamam, toplum olarak öyle aşırı neşeli bir mizacımız yok; şikayet eden, hastalık anlatmayı seven, mutlu günde değil de acı günde destek vermeyi görev bilen bir toplumuz, hele ki pandemiyle halimiz çifte katmerli oldu lakin bu neşesizlik hali globalde de aldı başını gidiyor, herkes sinirli, süper gergin ve tahammülsüz. Özetle, “Neşeli ol ki genç kalasın” şarkısını unuttuk dostlarım.

NEŞE VE MUTLULUK

Hemen neşe ve mutluluk arasındaki farka göz atalım. Neşe, dış nedenlere bağlı, anlık sevinçlerden oluşur. Mutluluk ise iç nedenlere bağlıdır ve sürdürülebilirdir lakin sürdüremiyoruz işte. Böyle zamanlarda neşemizi ve mutluluğumuzu kendimizde aramak yerine ne yapıyoruz? Ya başkasına ya da kişisel gelişim işlerine sarıyoruz. Şu son dönemde online reiki yapan, nefes, yoga dersi alan o kadar çok arkadaşım var ki inanamazsınız. Bu işlerle pek alakası olmayan ben bile daha detaylı sorular sormaya başladım onlara. En başta da kitap tavsiyeleri aldım tabii. Hemen paylaşıyorum sizlerle, yeter ki bir şekilde iyi gelsin, neşemizi bulalım.

İYİ GELEN KİTAPLAR

“Ustalık Gerektiren Kafaya Takmama Sanatı”. Amerikalı Mark Manson’ın bu kitabı, pozitif yaklaşımlardan ziyade, nelere daha az kafa takılmasını gerektiğini etkili bir şekilde anlatıyormuş. “Dost Kazanma ve İnsanları Etkileme Sanatı”nın yazarı Dale Carnegie, sosyal çevrenizde başarılı bir şekilde varolmanın dayanılmaz hafifliğini anlatmış. Benjamin Franklin’den de şahane bir alıntı var: “Hiç kimse hakkında kötü konuşmam, daima onların herkesin bildiği en iyi yönlerinden söz ederim”. Doğan Cücenoğlu’nın yazdığı “Savaşçı”, anlamlı ve coşkulu bir yaşam için verilen savaşı anlatmış. Joseph Murphy, “Bilinçaltının Gücü” ile “Neye inanırsanız onu yaşarsınız” diyor ve telkin yöntemiyle düşüncelerimizi nasıl değiştirebileceğimiz konusunda ipuçları veriyor.

Haftanın güzellikleri





OMM IN: Ajandamdaki notlardan birisi, Eskişehir’deki Odunpazarı Modern Müze’ye (OMM) gitmek ve müzenin yanındaki 12 odalı OMM INN’de konaklamak. Museums+Heritage Awards’dan Uluslarası Proje Ödülü’nü kazanan bu özel müzeyi gerçekten merak ediyorum.