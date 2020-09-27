Ödül törenlerinin yeni tarzı

Ne flaşların patladığı kırmızı halılar ne ağzına kadar ünlü dolu salonlar ne de canlı performanslar... Bundan sonraki ödül törenlerinin alıştığımızdan çok farklı olacağını göreceğiz

Kovid-19 sebebiyle bu yıl ilk defa seyircisiz gerçekleştirilen MTV Müzik Ödülleri’nde Ariana Grande ve Lady Gaga’nın bol maskeli, süper havalı şovu başta olmak üzere yok yoktu! Gelin görün ki, reytinglerinde yüzde 5 düşüş yaşandı. Ve gece çok büyük bir yankı uyandırdı mı? Hayır! Eh, aradan kırmızı halının iki yanında ve tören salonunda çılgınca tezahürat eden seyirciyi çıkardığımız zaman işin renginin bir hayli değiştiğini gördük. Geçen hafta yine seyircisiz şekilde sahiplerini bulan Emmy Ödülleri’nde de Jimmy Kimmel, Tracee Ellis Ross ve Jennifer Aniston sunucu oldu. Reese Witherspoon ve Kerry Washington skeçler sundu. Gencecik Zendaya destan yazdı. Kısacası tüm ünlüler kendini parçaladı ve tüm bunlara rağmen gece, reytingde hüsranla sonuçlandı, tüm zamanların en az ilgi gören Emmy töreni oldu. Şaka değil, bir önceki yıla göre yüzde 14’lük bir düşüşten söz ediyoruz!

Pijamalı ünlü

Açık konuşmak gerekirse ben de bu yılın Emmy’sini iç sıkıntısıyla izledim. “Ben zaten bıkmışım aylardır kendi pijamalı halimden, ekranda hayranlıkla takip ettiğim ünlüleri neden pijamayla görmek zorundayım?” diye sordum kendime. Ya da neden güzeller güzeli Zendaya’nın ödül alma anını kız isteme seremonisine benzetmek durumunda kalmıştım? Evinin bahçesindeki kel ağacın önünde konuşma yapanlar, ödül törenine pofuş yatağından bağlananlar derken bende ip koptu. Olmuyordu işte! Millet ağzıyla kuş tutsa fiziksel hayattaki pırıltılı ödül törenlerinin yerini tutmuyordu yeni tarz ödül törenleri. Ben ki eşofmanlı Natalie Portman’ın, kendi Instagram hesabında çikolatalı puding yapmasından bile hoşlanmamıştım, bundan hiç hoşlanmadım.

2021’den haberler

Belli ki bizleri benzer törenler bekliyor önümüzdeki yıl. Örneğin 31 Ocak 2021’de gerçekleştirilecek Grammy Ödülleri komitesini bir telaşın aldığı konuşuluyor. Adaylıklarda ve oylamada usulsüzlük iddialarıyla işine son verilen CEO Deborah Dugan da işin tuzu biberi olmuş zaten. Tina Fey ve Amy Poehler’ın sunacağı, 28 Şubat 2021’de gerçekleşecek Golden Globe’ta da kafalar karışıkmış. Hele ki son yıllarda popülerliğini yitirmesinin üzerine bir de sinema salonlarının kapanması ve film çekimlerinin durdurulmasıyla hepten sallanan sinema sektörünün Kaşıkçı elması Oscar Ödüllerine ne demeli? 25 Nisan 2021’de yapılacakmış o da. Ne diyeyim, yolunuz açık olsun!

Haftanın güzellikleri

Saf: Beş yıl içinde 150 milyar dolara ulaşması beklenen bir sektör, doğal ürünler. Ben de son dönemde özellikle atıştırmalıklarımı en saf haliyle tüketiyorum, yulaflı kurabiye, karabuğday granola ve amarantlı pirinç patlaklı çikolata favorilerimden. Henüz geçmediyseniz hafif hayata geçiniz arkadaşlar, asla pişman olmayacaksınız. L’Express by Lucca: Sıkı müdavimleri olan Bebek semtinin incisi, bu değişken ruh halli günlerimizde bizi yalnız bırakmıyor, evlere paket servise başlıyor. Sushi, taco ve sevdiğimiz tüm lezzetler artık kapımıza geliyor. Şahane haber!