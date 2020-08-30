Pandemide yaz tatili

Şimdiye dek geçirdiğimiz hiçbir yaza benzemeyen 2020 yazından iniş için alçalışa geçmişken duygu ve düşüncelerimi özetleme ihtiyacı duyuyorum



Hem pandemi hem de ayaklanan bir bebek kombosu bu yazımı hayli enteresan kıldı. Pandemiyi bir tarafa koyarsam bugüne kadar salt otelci bir insandım. Tatlı canımın istediği mis gibi bir otele gideyim; çarşafım değişsin, yemeğim önüme gelsin, vur patlasın, çal oynasın şeklinde yıllarımı geçirdikten sonra bebeğimle birlikte yazlık ev konsepti girdi hayatıma. Minnoşun yemeğiydi, uykusuydu, çıkardığı yüksek desibel seslerdi derken böylesi daha mantıklı göründü gözüme.











Ev arayışı

Lokasyon olarak Bodrum’u seçtik, çünkü bir biz eksiktik! İstediğimiz evi bulmamız ise hayli zaman aldı; zira ne istediğimizi bilmiyorduk. Bir evi beğeniyorum, “Burası rüzgârdan uçar” diyorlar; başka bir eve yükseliyorum, “Plajı iskele, kum yok, bebekle olmaz” yorumunu yapıyorlar... Öyleydi böyleydi derken, en sonunda bize en uygun yazlık karantina evini bulduk ve taşındık. İlk etapta elzem olan market, kasap, manav üçgenini telefonla organize edip internetimizi bağlattıktan sonra da tatilimize dikkatli bir şekilde başladık.



Yeni keşifler

Bodrum, küçük İstanbul oldu, aldı başını gitti. İstanbul’daki her şey ve daha fazlası burada da mevcut. Bodrum’a her gelişimde restoran açısından yeni bir deneyim yaşıyorum. Bu yaz açık havada yemek yediğim restoranlar hijyen koşulları açısından yüksek önlemler almışlardı. Girişte ateş ölçülüyor, masalar dezenfekte ediliyor, çatal-bıçaklar pakette geliyor, masalar arası mesafe uygulanıyor.











Bu yaz keşfettiğim lezzetli mutfakları saymak isterim; zira söz uçar, yazı kalır! Samimiyet kokan Dereköy Lokantası. Deniz ürünlerinde harikalar yaratan Novikov. Ünlü simaların buluşma noktası LoftElia. Otantik meyhane Atgeç. Enfes paellasıyla La Pasion. Odun fırınında pişen harika pizzasıyla Bo-Drum. Kusursuz Uzak Doğu mutfağıyla Buddha Bar. Hem yemek hem eğlenceyi üst seviyeye taşıyan Frankie Beach Club. Bitez’deki Balıkçı İsmet ve Salmakis, bir çırpıda sayabildiklerim. Ekim başına kadar buralardayım, yeni deneyimler edinmeye ve sizlere aktarmaya devam edeceğim.

Haftanın güzellikleri



CARESSE: Özellikle son iki aydır bebeğimle birlikte sergilediğim performans üst seviyeye taşındığından tatlı bir yorgunluk çökmüştü üzerime. Neyse ki bu gizli cennet otelin SPA’sı bir Bali masajıyla imdadıma yetişti. Kendine bir hediye vermek isteyen varsa deneyimlemesini tavsiye ederim.