Sevginin terazisi mi instoş?

“Sevgim sosyal medyayla ölçülmez!” Demet Akalın’ı Instagram’da takipten çıkaran Sıla, gazetecilere bu yanıtı verdi. Peki, ne olacak bu takibe takip stresinin sonu dersiniz?





Benim Instagram sapıtmış. Bir sürü kişiyi takipten çıkarmış kendi kafasına göre tatlım ya. Çok pardon, inan fark etmedim!” cümlesi külliyen yalandır ve şu cümleyi kısa bir süre öncesine kadar o kadar çok kişiye kurdum ki! Instagram kendi kendine kimseyi takipten çıkarmıyor canlarım, fakat kendi kendine listenize birilerini ekleyebiliyor; çünkü insanlar takipçi satın alıyor. O beş yüz bin, bir milyonluk hesapların hepsi gerçek sanmıyorsunuzdur umarım. Neyse ki hayatımızın merkezine yerleşen “İnstoş” her derdimizin son derece farkında. “Gönderileri sessize al” butonunu uygulamaya ekledi, biz de takipten çıkarırsak başımıza dert açacak kişileri sessize aldık, öyle dut kurusu gibi bekletiyoruz kenarda. Bu arada elbet bizi de sessize alan vardır da nereden bileceğiz? Alsın varsın, canı sağ olsun.



DM’den yazıştık o kadar



Peki sevgimiz sosyal medyayla mı ölçülüyor artık? Yani olaylar şöyle mi gelişiyor: Takip edersek hoşlanıyoruz, like edersek uf baya seviyoruz, yorum yaparsak ohoo best friends forever, takipten çıkarırsak nefret ediyoruz, nokta net. Evet, bir bakıma süreç böyle işliyor, ancak bulanık bir alan mevcut. Bu eylemleri kimi zaman “Aman üzerime sıçramasın”, “Şunu like edeyim de aramız bozulmasın”, “Yorum yapayım da etkileşimim artsın” kafasıyla yapıyoruz. Bir bakıma “sanal sevgi besliyoruz” diyebiliriz lakin... Birini sosyal medyada beğenmekle gerçek hayatta beğenmek aynı kapıya çıkar arkadaşlar. Partnerinizin size “Seni gerçek hayatta aldatmadım ki, sadece DM’den yazıştık, o kadar” demesinin aldatma kapısına çıkması gibi. Sosyal medya, bizim bugünkü gerçekliğimizdir ve bu mecra üzerinden yaptığımız her eylemin gerçek hayatta bir karşılığı vardır.



“Beni neden takipten çıkardın?”



İnanılmaz bir soru bu! İnanamıyorum, çünkü ben seni hiç evime davet ettim mi? Arkadaşlarımla yemeğe çağırdım mı? Yahu yolda görsen büyük ihtimalle beni tanımazsın, bu neyin atarı kuzum? Birine “Beni takip et” veya “Beni neden takipten çıkardın?” baskısı yapmak delice geliyor gerçekten. Belli ki seni görmek istemiyor, ilgilenmiyor. Gerçeklik derken bunu kastediyorum, neden gerçekliği bozuyorsun?



Haftanın güzellikleri



ELELE SNOW YOGA WEEKEND:



Türkçe meali, karların üzerinde yoga yaptık! Geçen hafta sonu Kartalkaya’da yaşadığım bu deneyim gerçekten unutulmazdı. Eldivenlerimi çıkarıp kara ellerimi koyduğumda geride bıraktığım bir ayı sıfırladım, nefesim açıldı, düşüncelerim berraklaştı. Hep söylerim, “Ben İskandinavya’da doğmalıymışım” diye… Önümüzdeki yılı şimdiden iple çekiyorum.