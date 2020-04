Single çözümler

Dokunmayı bu kadar özleyeceğimiz aklımıza gelmezdi. Bu hafta dokunamayanlar için alternatif çözümleri inceliyoruz

Kaliforniya Üniversitesi’nden sosyolog Dacher Keltner’in ‘dokunmak’ üzerine bir araştırması varmış. “Dokunmak, sosyal bir gerçekliktir. Birbirimize dokunduğumuz zaman stres azalır, karşılıklı güven artar, iş birliği artar. Yoksunluk hissi çeken insanlara baktığınız zaman, kendini diğerlerinden izole ettiklerini ve bu sebeple sosyal bağı kaybettiklerini görürüz” diyor Keltner. Yalnızlığın, birine dokunamamanın bireyin sağlığını negatif etkilediğini, izole olduğumuz zaman bağışıklık sistemimizin bile düştüğünü sözlerine ekliyor. Şimdi bu noktadan nereye geleceğimizi tahmin edersiniz, karantinaya. Gelin bu hafta, yalnız kalmamak için aranan çözümleri mercek altına alalım.

OnlIne arkadaşlık

Mısır çıkışlı online tanışma uygulaması Hawaya’nın verilerine göre, Covid-19 hayatımıza girdiğinden beri uygulamaya rağbet, kadınlarda yüzde 25, erkelerde ise yüzde 20 oranında artmış. Eşleşme oranı ise yüzde 40 artış göstermiş. Konuyu sosyolog Keltner’e bağlayacak olursam, “Birine dokunmayı, bir sesi, bir nefesi özledim” cümlesi buraya cuk oturur.

MaIl arkadaşlığı

An itibarıyla karantinayı tek başına geçirenler, online tanışma sitelerinin yanı sıra kendilerince başka çözümler de arıyor. Mesela Netflix’in “Love is Blind” (Aşkın Gözü Kördür) isimli televizyon şovundan esinlenen Pensilvanya öğrencileri, herkesin birbirine mail atarak tanışabileceği bir platform kurmuş. Platformun “Love is Blind” ile alakası ise şu: Bu şovda adaylar birbirini görmeden, dokunmadan, sadece kendilerini anlatarak tanışıyorlar. Üniversite gençleri de aynı olayı, yazdıkları uzun maillerde tecrübe ediyor. Bir nevi mektup arkadaşlığı diyebiliriz.

Telefon arkadaşlığı

“Kahveni hazırladın mı? Bekle, benimki de geliyor!” deyip kendine çekidüzen verdikten sonra telefonun görüntülü arama tuşuna basarak yeni flörtüyle sabah kahvesi, akşam yemeği zamanlarını paylaşanlar da artışta. Hatta geçtiğimiz haftalarda sosyal medyada bir paylaşım olmuştu: Bekar çocuk, karşı apartmanın terasında yalnız başına kahvesini yudumlayan kızı beğeniyor, drone yardımıyla ona bir not uçuruyor ve akşamına her ikisi de kendi evlerinde, görüntülü arama eşliğinde romantik bir tanışma yemeği yiyorlar.

Romantizm ölmedi

Aslında tüm bunlar tek bir kapıya çıkıyor, romantizm ölmedi kalbimizde yaşıyor. Hatta sevdiğine dokunma özlemi, bu süreçte hiç olmadığı kadar vurdu kafamıza. Kim bilir, belki de son zamanlarda içi boşalan aşk kelimesi, küllerinden doğacaktır.