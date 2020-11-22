Tek tek yataraktan

Yatak odaları yavaştan ayrılmaya başlandı. Kötü anlamda değil, kaliteli uyku, birbirini özleme, özel alanı koruma anlamında. O zaman kraliyet stili uyku düzeni geri dönüyor diyebilir miyiz?

Bireyselliğimizi sevdik. Hatta o denli sevdik ki hayatımıza biri girse de kendimizden asla vazgeçmek istemez hale geldik. Ve bu iş döndü dolaştı en sonunda yatak odamıza kadar girdi. Şöyle ki, biriyle beraber yaşamaya karar verdiniz, mutlu mesut aynı eve taşınma planları yapıyorsunuz; derken hop, karşı taraf diyor ki, “Ben ayrı yatak odası istiyorum!”. Fazla “The Crown” izlemekten olacak, kraliyetin ayrı yatak odalı uyku stili radarımıza girdi!

Ayrı banyolar

Açık konuşmam gerekirse ayrı banyo fikrine hep sıcaktım. Hatta sıcaktım hafif kalır, bildiğin ayrı banyolarımız olmasa yapamazdım beraber yaşama işini. O yüzden evimizi seçerken içeriye pıtır pıtır girip ilk baktığım şey fazladan bir banyo olmuştu. Ayrı banyo, ayrı yatağın habercisi midir bilemem, fakat son dönemde ayrı yatak odalarının fanları da azımsanmayacak sayıda. CBC’in haberine göre, dünya çapında, çiftlerin yüzde 30’u ayrı yataklarda yatmayı mantıklı buluyor. BBC’nin haberine göre ise tek yatan çiftler, aynı yatakta yatan çiftlere göre yüzde 50 daha kaliteli uyku uyuyor. Ve istatistikler gösteriyor ki ayrı yatma konusunda kadınlar daha ısrarcı.

Ayrı odalarda uyuyan Gwyneth Paltrow ile kocası Brad Falchuk; evliliklerinin ilk yılında ayrı evlerde yaşayan Kaley Cuocu ile Karl Cook; ayrı şehirlerde yaşayan Ellie Goulding ile Caspar Jopling; ilk çocuklarını kucaklarına alana kadar ayrı kıtalarda yaşayan (yuh artık bu kadar da değil!) Ashley Graham ile Justin Ervin hep önümüzdeki örnekler.

Sonuç?

Peki, ayrı yatmak faydalı mıdır? Bilemem, yattıkça göreceğiz. Bu noktada “The Crown”un son sezonuna bağlanarak, Kraliçe tarafından Baltimor Şatosu’na davet edilen Margaret Thatcher’ın bir lafını hatırlatmak isterim. Kendisi ve eşine ayrı odalar verilince eşi ayrı yatıp yatmayacaklarını sorar, Demir Lady de cevabı yapıştırır: “Ayrı yatan, ayrılır!”

Gen Z



Amerikan yatırım bankası Piper Sandler, “Gen Z”, namıdiğer “Z kuşağı”, yani milenyalleri takip eden kuşağın pandemi süreciyle birlikte değişen alışveriş alışkanlıklarını araştırmış. İlginç sonuçlar var; mesela genç kızların yüzde 84’ü güzellik markalarını ve trendlerini sadece sosyal medya “influencer”ları aracılığıyla takip ettiğini söylemiş. Gençler arasında en popüler üç uygulama birden geriye doğru Snapchat, TikTok, Instagram çıkmış. Günlük video ihtiyaçlarının yüzde 34’ünü Netflix’den, gerisini YouTube’dan karşılıyorlarmış. Yüzde 86’lık kesim, bir gün iPhone’u olmasını hayal ediyormuş. Genç kızların kozmetik alışverişi yüzde 20 düşerken, genç erkeklerin cilt bakım alışverişi yüzde 12 artmış.



Haftanın güzelliklerl



Pupa Oyuncak Kafe: Gökçe Sönmez Doğruoğlu ile eşinin Bodrum Bitez’de, bir çocuk oyun alanına dönüştürdüğü mandalina bahçesi görülmeye değer. Siz kenarda lattenizi yudumlarken, çocuğunuz da birbirinden sevimli tahta oyuncaklarla oynuyor. Ayrıca kahvaltısı da güzel, yemekleri de. Tavsiyemdir.