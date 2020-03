TikTok, ben geldim

Geçen yıl 711 milyon kez indirilen Çin tabanlı uygulama TikTok, müzik dünyasının radarına girdi. O zaman dans!



Freud’un id, ego ve süper ego üçlemesini bilirsiniz. Bunların içinden süper ego, sosyal açıdan uyarılmış vicdanımızdır, bir patlayıştır. TikTok denen uygulama, her birimizin içindeki süper egoyu bastırdı desek yanlış olmaz. İlk başlarda “Utanç verici” şeklinde tanımlanan videolar şimdinin “Altıntop” oldu, herkes onunla oynamak istiyor.









Gerdan kıvır



Jennifer Lopez ve Alex Rodriguez çifti, taze açtıkları TikTok hesaplarını bir Flip the Switch ile paylaştılar. İlk karede beyaz boğazlı yaka elbisesiyle dans eden JLO’yu ve ikinci karede aynı elbiseyle dans eden AROD’u gördükten sonra dedim, “Hah, burun kıvırdığınız şu uygulamada şimdi gerdan kıvırıyorsunuz.

Facebook’u tükettiniz, Instagram’ı tükettiniz, sıra geldi TikTok’a!” Hele ki başkanlık yarışından geçen hafta çekilen Amerikalı senatör Elizabeth Warren’ın TikTok videosunu izledikten sonra şaşkınlıklara sürüklendim.



Kadın Harvard Hukuk Fakültesi’nde ders verirken ne ara bu uygulamaya sarmıştı acaba? Yahu hani alt sınıf eğlencesiydi TikTok? Şimdi ne değişti sizin için ey muhterem üst sınıf?

Yummy

Bence fişeği ateşleyen Justin Bieber oldu. Instagram’da 129 milyon takipçisi olan Justin Bieber, yeni single’ı “Yummy”nin viral olması için farklı bir reklam stratejisi deneyerek TikTok’u kullandı. Eh, otuz saniyelik televizyon reklamına 5,6 milyon dolar ödemekten daha ucuza gelmiştir tabii! Super Bowl esnasında restoran zinciri Chipotle ile bir Yummy challenge yapan ünlü şarkıcı bu hareketle doksan beş milyon kişiye ulaştı. Bir taşla bilmem kaç kuş, vay vay vay...



Ben kalp TikTok



TikTok sayesinde Britney Spears’in “Oops!... I Did it Again” ve “Toxic” şarkıları yeniden altın çağını yaşıyor; The Jonas Brothers isimli müzik grubu, “Happiness Begins” isimli konser turnesinin on beş saniyelik viral videolarını TikTok’ta çekiyor; Cardi B de büyük TikToker çıktı! Kısacası sosyal medya rüzgârı şimdi bu taraftan esiyor. İlk çıkışını 2016’da yapan uygulama, bünyesine Musical.ly’yi de katarak büyümeye devam ediyor.





Nasıl TikToker olunur?

Absürt ve komik hareketler yapmaya kendini ruhen hazırla.

İşin ehli kişilerin YouTube videolarını izle.

Selfie akımından başla. “But first, let me take a selfie” kısmından sonra pozlar ver.

Defile akımıyla devam et. Değişik ayakkabılar giyerek dans et.

Göz filtresi kullan. Gideri var.

Videona popüler bir heştek eklemeyi unutma.