Raf ömrü tükendi bu tabirin; çünkü hiçbir şey dışarıdan göründüğü gibi olmayabilir! O yüzden güzelim turna kuşunu rahat bırakalım bence.





Brooklyn Beckham, Amerikalı oyuncu Nicola Peltz ile nişan yüzüklerini taktı. Peltz, Beckham ailesine gelin giderek turnayı gözünden vurdu!” Son günlerde buna benzer haberler ve yorumlar okuyup duyduğum için konuya bir açıklık getirmek istedim: Bir kere “Zengin aileye gelin gidip turnayı gözünden vurmak” tabirinin raf ömrü tükendi. Bin kere dedik, hiçbir şeyin dışarıdan göründüğü gibi olmadığını! Bu sebeple özellikle o şatafatlı zengin ailelerin içinde neler döndüğünü bilemeyiz, yani turna kuşuna çok yüklenmeyelim.

Ha, kıstasımız illa ki zenginlikse bu iki gençten Brooklyn kardeşimizin Peltz ailesine damat gidip turnayı gözünden vurduğunu yazıp konuşalım o zaman. Zira Nicola’nın babası Nelson Peltz dolar milyarderi bir iş adamı. Ondaki servet 1.7 milyar dolar, Beckhamlar’daki servet ise 464 milyon dolar. Bir sonraki başlıklar buna göre revize edilsin lütfen.

No şok!

Parayı pulu geçiyorum, bana göre söz konusu nişandaki en ilginç detay, günümüzde yirmi bir yaşındaki genç bir erkeğin, yirmi beş yaşındaki genç bir kadınla evlenmek istemesidir. Bakın bunun üzerine konuşulur işte. Anneannelerimizin, annelerimizin zamanında, hatta bizim zamanımızda bile normaldi küçük yaşta yapılan evlilikler…



Fakat şimdi, “otuzunda evde kalmak”, “kırkında anne olmak”, “evlenmemeyi seçmek” gibi söylemler şok edici olmaktan çıktı. Akış gösteriyor ki, kişi nasıl iyi hissediyorsa hayatıyla ilgili kararlarını bu şekilde veriyor; zaten mantıklısı da bu. Brooklyn&Nicola çiftine dönecek olursak, bu aksta da haklarında yazılıp çizildi. İçinde fokur fokur kazan kaynayan ve fakat sosyal medyadan bütünlük ve mutluluk kalpleri saçan Beckham çiftinin, bu birlikteliği “dışarıdan iyi göründüğü için” desteklediği lafları dolaştı etrafta.

Totalde 108.8 milyon Instagram takipçisine sahip Beckham ailesinin her bir ferdi, tek tek aynı nişan fotosunu paylaşıp Brooklyn’e mutluluk diledi. Kimi dedi içlerinden geldiği için paylaştılar, kimi dedi Victoria reis böyle buyurdu.

Gençler birbirini sevmiş

Kim ne düşünür beni ilgilendirmez, genç çiftin fotoğraflarına bakınca aşk görüyorum ben. Hele ki bu zamanda, böyle bir ailede zorla yapılacak şey değil evlilik. Hailey Baldwin ve Justin Bieber evliliği için de aynı duyguyu hissetmiş, “Gençler âşık olmuş evlenmiş” demiştim. O yüzden bırakınız her şeyin altında bir turna kuşu aramayı. Bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler.

Haftanın güzellikleri



Frankie Beach Club: İstanbul’un Frankie’si bu yaz Bodrum’da; Susona LXR Hotel’in içinde konuşlanıp geçen hafta Ayhan Sicimoğlu ve Nükhet Duru’yla şahane bir açılış yaptı. Kaya Demirer’in özenli dokunuşuyla nefis yemekler yedik ve en kısa zamanda otelin diğer restoranı Malva’da buluşmak üzere sözleştik.