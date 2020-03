Ünlülerden masallar

Evdeki çocukları eğlemek için işte size nefis bir öneri: Amy Adams ve Jennifer Garner’ın sosyal medya üzerinden okumaya başladığı masallar…





Hangi anneyle konuşsam aynı konu: “Biz bu çocukları evde nasıl zapt edeceğiz? Sabah kahvaltıyı takiben oyun hamuru saati, bilim saati, jimnastik saati, çizgi film saati derken bir bakıyoruz, öğlen 12 olmuş. Aktivite uydurmaktan fenalık geçireceğiz!”



Doğrudur, şimdiye dek bir düzenimiz vardı, fakat öylesine akla hayale gelmeyen şeyler yaşandı ki, düzenimizi, alışkanlıklarımızı istemesek de değiştirmek zorundayız. Bu değişim süresince eşimizle, sevgilimizle iletişimimiz de değişecek, çocuklarımızla da aynı yollardan geçeceğiz. Kimse tünelin ucunda ne olduğunu bilmiyor. O zaman ne yapacağız? Yaşadığımız bu anı en verimli şekilde kullanacağız. Zamanı kullanmayı hem biz hem de çocuklarımız öğrenecek.

#savewithstories



Bugünkü yazım, çocuklarına İngilizce öğretmek isteyen ebeveynleri ilgilendiriyor. Severek takip ettiğim ünlü bir çocuk kitabı yazarı var, Oliver Jeffers. Kuzey İrlandalı yazar, hem çocuk masalları yazıyor hem de kitapların resimlerini kendisi çiziyor. Instagram’ına göz atarsanız, kitaplarını onun ağzından dinleyebilirsiniz çocuklarınızla. Canlı yayınları bir hayli eğlenceli geçiyor. Bir diğer önerim de geçen haftaya damgasını vuran #savewithstories hareketi. Online eğitime geçilen şu günlerde, Amy Adams ve Jennifer Garner, çocukların öğrenmeyi bırakmaması ve sağlıklı beslenmeleri için bir kampanya düzenledi ve çocukların sevdiği hikâyeleri okumaya başladı. İkilinin, sosyal medya hesapları üzerinden başlattığı bu harekete “Frozen” çizgi filminde Olaf’ı seslendiren aktör Josh God da katıldı. Her akşam 19.00’da Twitter üzerinden bir çocuk hikâyesi okuyor kendisi. Hedef, Amerika’nın en yoksul kesimlerindeki çocuklara, ailelerine ulaşmak ve yaklaşık üç milyon çocuğa oyuncak, kitap ve günde üç öğün yemek yardımında bulunmak.



Çocuklar için başka neler var?



Türkiye’nin farklı coğrafyalarındaki müzeleri ekrana getiren TRT2’nin “Müzelerin Yıldızları” programı... Kumbaracı50 Tiyatrosu’nun hafta içi her gün saat 20.30 ile 22.00 saatleri arasında YouTube kanalı üzerinden “Kapı Açık Kalmış” adlı canlı yayını... The Met 360 Metropolitan Museum of Art’ın yayınladığı video serisi... Amsterdam Belgesel Film Festivali’nin (IDFA) erişime açılan üç yüz filmi... New York Metropolitan Operası’nın geçmiş performans yayını... Çocuklarla vaktin nasıl geçtiğini anlamayacaksınız bile. Benden söylemesi.