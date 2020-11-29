Barack Obama’nın 750 sayfalık otobiyografi kitabı “Vadedilmiş Toprak” (A Promised Land), ilk gününde 890 bin adet satarak bir rekora imza attı



Benim için Obama’yı en ilginç kılan konu, aldığı ilk nefesten beri kendisini başkanlığa adamış olması. Pulitzer Ödüllü yazar J. Garrow’un “Yükselen Yıldız” (Rising Star) isimli kitabına göz gezdirenler bilir; Obama, şimdiki eşi Michelle’den önce Sheila Miyoshi Jager isimli bir kadına âşıkmış, hatta ona evlenme bile teklif etmiş. Gelin görün ki, kendisi öyle büyük bir başkanlık hırsıyla doluymuş ki Jager, sevgilisinin teklifini reddetmiş. Gerekçesi ise “Barack’ın politik sebeplerle gergin bir insana dönüşmesi”. Söyler misiniz, bu bir adanmışlık değil de nedir şimdi?

Çeşitlilik

Baba, Kenyalı. Anne, Kansaslı. Çocukluğu Endonezya ve Hawaii’de geçiyor. Kaliforniya ve New York’ta eğitim görüyor. Yani Obama’nın hayatı doğumundan itibaren çeşitlilik içeriyor. Zaten kitabın odak noktası da, geçmişinin başkanlık sürecini nasıl şekillendirdiği üzerine. Amacı ise genç siyasetçilere yol göstermek. Eski başkanlardan Bill Clinton’ın “Hayatım” isimli kitabının ilk günde 400 bin; George W. Bush’un “Karar Anları” isimli kitabının ilk günde 220 bin sattığını göz önünde bulundurursak, Obama’nın siyaset üzerinde daha çok merak uyandıracağını söyleyebiliriz.

Sanço Panza

The New York Times’da, Obama ile yapılan bir söyleşiye rastladım. Biz yazarların kitap ya da senaryo yazarken geçirdiğimiz “first draft” (metnin ilk kopyası) fazı vardır. Bu faz, yarı pişmiş fikirlerden oluşur ve ikinci, üçüncü fazda fikirler iyice pişer. Yarı pişmiş fikirlerine önem veren Obama da, kitabını kalem ve kâğıtla yazmış. Dediğine göre Sanço Panza’sını, yani sağ kolunu arayan bir Don Kişot’muş. Michelle’le tanıştığında ise hem Sanço Panza’sını hem de Esmeralda’sını bulduğunu belirtmiş ki, bence şahane bir betimleme olmuş bu! Karısını dobra, adanmış, bayrağı zirveye dikmeyi hedefleyen bir kişilik olarak tanımlamış. Zirveye oynayan iki harika insan! Onlara kısaca mükemmel çift diyebilir miyiz?

Mükemmel çift

Bugün baktığımızda Michelle ile Barack, dışarıdan mükemmel çift gibi görünse de, Michelle’in piyasaya çıktığı gün 725 bin satan kitabı “Becoming”de yazdıklarını hatırlayalım: “Bizim için evlilik danışmanlığı, farklılıklarımız üzerinde nasıl konuşabileceğimizi öğrendiğimiz yerlerden biri oldu. Evliliklerinde zorlanan ve bir şekilde kendilerinde bir sorun olduğunu düşünen çok sayıda genç çift tanıyorum. Ve fevkalade bir evliliği olan Michelle-Barack Obama çifti olarak bizim de ilişkimiz üzerinde çaba gösterdiğimizi, gerektiği zamanlarda yardım aldığımızı bilmelerini istiyorum.”

Ne diyeyim, evlilik zor, evlilikle kariyeri birlikte yönetmek ondan zor. Ancak bu çiftten öğrenecek çok şeyimiz var.