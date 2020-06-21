YENİ SOSYALLEŞME

Yeni sosyalleşme metotlarını sizler için gözlemledim, derledim arkadaşlar. Önce yazıyı okuyun, teşekkürü sonra edersiniz

SÜPERMARKETLER

Süpermarketin tarihinde ilk defa ismini hak ettiği süper bir dönemdeyiz. Özellikle popüler semtlerdeki sosyetik süpermarketler 19.00-20.00 saatleri arasında kımıl kımıl oluyor. Kızlar en güzel taytlarını giymiş, erkekler dar kesim eşofmanlarını çekmiş, yüzlerde maskeler, millet birbirini süzüyor da süzüyor. Siparişler hazırlanırken balık ve et bölümlerinde özellikle uzun uzun vakit geçiriliyor, mini tanışmalar gerçekleşiyor. Bilgilerinize sunulur.

PARKLAR

Kim derdi ki parklar eski romantizmini kazanacak? Kazandı işte. Köpüşlerini oflaya puflaya çişe çıkaranlar bile koşa koşa parklara gidiyor şimdi. Etrafımda en az beş kişi hayvan sahiplenmek için arayışta ve yalnızlık da buna büyük etken tabii. Köpüşler birbiriyle koklaşıp oynaşırken, sahipler de samimi sohbetler yapıyor ve hatta telefon numaraları alınıyor veriliyor.

HOUSE PARTY

Bu dönemde çoklu görüntülü görüşme uygulaması House Party iyi ekmek yedi. Tanıdıklar dışında tanımadıklarla da görüntülü tanışabildin çünkü. Sağlam bir heyecan fırtınası yaşandı yani orada. Ekranda tanıştılar, ardından buluştular.

KAFELER

Ezelden beri sosyallik içeren kafeler şimdi altın çağını yaşıyor çünkü millet restorana gidip gitmeme konusunda temkinli. “Hadi kafede buluşalım”lar uçuşuyor havada. Özellikle de kuytu mahalle kafeleri revaçta. Böylece mahallede evden başını çıkarmayanlar da piyasaya çıkmış oldu, iyi de oldu.

BİZİM EVİN BAHÇESİ

“Bizim bahçede oturmaya gelir misin?” diye sorarlarsa sakın “Aman ne bayık, gelmem” demeyin, gidin. O bahçede seçilmiş insanlar oluyor çünkü. Kim kiminle anlaşabilir, kim arıza çıkartmaz, kim modumuzu yükseltir diye özenle düşünen ev sahipleri tatlış ekipleri bir araya getirir oldu.

Haftanın güzellikleri

Palms Etiler: Uzun bir aradan sonra gittiğimiz ilk restorandı ve kelimenin tam anlamıyla içimiz açıldı. Etiler’in en güzel sitesinin içinde konuşlanan mekan, kompakt menüsü ve müdavimleriyle en hızlısından ziyaret edilesi.



Pae’s Fish&Chips: Eğer fish&chips delisiyseniz Caddebostan’daki bu minik restoranı ziyaret etmenizi tavsiye ederim. Gerçek İngiliz usulüyle hazırlanıyor hem balıklar hem de soslar.