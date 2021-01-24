Gazeteci Julia Moser, geçtiğimiz günlerde şu tweet’i attı ve ortalık karıştı: “Zoom üzerinden terk edilen ilk kişi ben miyim?”

Allah ayırmasın; lakin ayrılık da hayatın bir gerçeği. Bu haftaki yazım, yeni nesil bir terk edilme üzerine. Yok, “sabah kalktığımda başucumda bir veda post-it’i buldum”, yok “benden bir WhatsApp mesajıyla ayrıldı”, yok “best friend’ime demiş benden ayrıldığını” falanlar filanlar geride kaldı artık! Bundan sonra birinden ayrılırken Zoom meeting request (toplantı talebi) göndereceğiz, karşı taraf kabul edecek, biz de toplantı esnasında kendisinden ayrılacağız. “Öyle saçma şey olur mu?” demeyin. Dünyanın türlü saçmalıklarını ardı ardına yaşıyoruz zaten.

Zoom+Dumping

Moda tasarımcısı Mary-Kate Olsen, bankacı eşi Olivier Sarkozy’den geçen hafta bir Zoom toplantısıyla boşandı. Pandemi dönemine denk gelen evlilikler Zoom aracılığıyla yapıldı. Hatta Zoom, o kadar çok düğüne ev sahipliği etti ki, Instagram #zoomwedding hashtag’iyle doldu taştı. En sonunda da geçtiğimiz günlerde gazeteci Julia Moser, “Zoom üzerinden terk edilen ilk kişi ben miyim?” diye bir tweet atınca saniyeler içinde binlerce like aldı: “Kocam beni evlilik yıldönümümüzde terk etti”, “Sevgilim beni Tumblr’dan terk etti”, “Kız arkadaşım benden sesli mesajla ayrıldı” yorumları yağdı. Ve bu da ilişki literatürüne Zoom+Dumping: Zumping olarak geçti. Bir video konferans yoluyla terk edilmemiz eksikti! Hiçbirimize hayrı olmayacak bu yeni trend için yine de “Hayırlı olsun” diyelim geçelim.

Peki, saatler süren iş toplantılarının er meydanı Zoom, neden ilişki yaşamak için tercih ediliyor dersiniz? Evet, pandemi var ama malum platformun bu denli tercih edilmesi için elle tutulur sebepler olmalı. Örneğin niçin FaceTime tahtından indi? Çünkü karşı tarafla telefon numaranı paylaşmak zorundasın. Ya da dış görünüşünle ilgili daha çok ipucu veriyor karşı tarafa. Halbuki Zoom öyle mi? Sadece yumurta gibi kafan görünüyor; ay istersen vesikalık resmini koy, o bile oluyor. Mikrofonu dilersen aç, dilersen kapat, rahat yani. Bir de business çıkışlı olduğundan daha ciddiye alınıyor. Yani flörtünle bir ön görüşme yapıyorsun, özgeçmişini dinliyorsun, buluşup buluşmamaya sonrasında karar veriyorsun. Mevcut çerçeve budur, yeni gelişmelerle karşınızda olacağımdır.

Haftanın güzellikleri

Bob Burger: Uzunca bir süredir Bodrum’dayım ve uzunca bir süredir Bob Burger’e abone olmuş durumdayım. Gökmen Kasımoğulları ve Şef Ersen Er, Bob Burger ve Merkez Efendi Köftecisi ile et işine süper lezzetli bir dokunuşta bulunmuş. Yeni ürünleri, pancar soslu sebzeli, tavuklu dürümler (bonfilelisini de çıkarmalarını ümit ediyorum), müthiş lezzetli. Pandemi günleri bitsin, Ortakent’teki yerlerinde de ziyaret edeceğim.