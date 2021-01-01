2020’den Güzel Veda

Daha önceki yazılarımda 2020 yılı pandemiye rağmen iyi geçiyor demiştim. Son bir hafta da bunu doğrular nitelikteydi, oldukça yoğun bi gündem vardı ve ben de dahil herkes takip etmekte zorlanmıştır.

Siber Güvenlik Haftası

Dijitalleşmenin pandemi nedeniyle en hızlandığı dönemde siber güvenlikten bahsetmezsek olmaz. Geçtiğimiz hafta Siber Güvenlik Haftasıydı ve bu kapsamda Türkiye Siber Kümelenmesinin desteğiyle siber güvenlik girişimleri yatırımcıların karşısına çıktı. Açık Deniz Bilişim (SİPER Ürünü), Beam Teknoloji (Oltala Ürünü), Camenta Systems (Atiba Ürünü), Dev Secure, Forensoft, Forestall, Onlayer Bilişim (PCI Checklist) sunum yapan girişimler oldu. Etkinliği kaçırdıysanız Youtube üzerinden “Siber Güvenlik Demo Günü” yazarak geçen haftaki demo gününü banttan izleyebilirsiniz.

İstanbul’a Özel 458 Milyon TL Destek

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda İstanbul’un ekonomik ve sosyal kalkınmasına yön veren İstanbul Kalkınma Ajansı’nın (İSTKA) 2021 yılı çağrıları kapsamında 4 Mali Destek Programı, 1 Fizibilite Desteği ve 1 Bölgesel Girişim Fonu çağrısı olmak üzere toplam 6 program ilan edildi. Yaratıcı endüstrilerin desteklenmesinden çocukları geleceğe hazırlamaya yönelik programlara kadar birbirinden güzel destekler açıklandı. Bunlardan benim en çok ilgimi çeken “Bölgesel Girişim Sermayesi Destek Programı” oldu.

Bu program ile İstanbul’un kalkınma öncelikleri ile uyumlu, teknoloji ve yenilik tabanlı şirketlerin Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan ürün ve teknolojilerini ticarileştirmeye yönelik ihtiyaç duyacakları sermaye katkısını sağlayacak fonların kurulması desteklenecek.

2021 Yılı İstanbul Bölgesel Girişim Sermayesi Programı için 250 milyon TL bütçe tahsis edilmiş. Desteklenecek her bir fon için Ajans taahhüdünün 50 milyon TL’ye kadar çıkabileceği fonlar için Ajans azami taahhüt oranı %40 olarak belirlenmiş. Yani bu şu anlama geliyor, fon kurmaya çalışan girişim sermayesi fonları bu programa başvurarak toplamak istedikleri fonun %40’ına kadarını bu programdan alabilirler. Başka bir deyişle girişim sermayesi fonları için başvuracak bir kapı (Limited Partner) daha oldu. Özellikle fonların başvurabileceği kapı sayısının şu ana kadar çok az olduğunu düşünürsek (VC’lere IFC ve EIF dışında yüklü miktarda para aktaran LP neredeyse yoktu), bu yatırımcılar ve dolaylı olarak girişimciler için süper bir haber. O nedenle yatırımcılar ellerini çabuk tutsunlar 19 Mart’a kadar bu programa başvurup fonlarını büyütme şansı yakalayabilirler.

Yatırımlar Ardı Ardına Açıklandı

Son 1 haftada 10’a yakın yatırım açıklandı. Bunlardan en büyüğü Figopara oldu ve 4.6 milyon dolar yatırım aldığını açıkladı. Toplam yatırım henüz netleşmedi fakat daha önce söylediğim gibi ekosistemin şu ana kadar en çok yatırım aldığı yıl olmuştuk zaten. Bunda büyük düşünenlerin çok büyük etkisi olduğunu da söylemiştim.

2021 Güzel Geçecek

2021’de de bolca yatırım, bolca exit göreceğiz. Yeni ekosistem paydaşları göreceğiz. Herkese güzel bir yıl diliyorum.