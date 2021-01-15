2021 Trendleri

2021 yılının ilk 15 gününü geride bıraktık. 2021 yılında bizi hangi trendler bekliyor, nelerle karşılaşacağız ile ilgili olarak Sifted sitesi bazı tahminlerde bulunmuş Hangileri bize uyuyor, yorumlarımı sizlerle paylaşmak istedim.

Teletıptaki Büyüme Sıkıntılı Olacak

Doktor ile görüntülü görüşme ülkemizde de girişimlerin çoğalmaya başladığı bir alan. Bu alanda Avrupa’nın gerisindeyiz ve Avrupa’da müşteri memnuniyeti, standardizasyon gibi konulara dikkat çekilmiş. Biz henüz o aşamaya gelemedik fakat sıkıntıları öğrenip hızlı aksiyon almak için 2021 doğru bir sene olacak.

Fintech Girişimleri Alterntif Finansmanlara Yönelecek

Türkiye’de girişim sermayesi fonları dışında fintech girişimleri için çok alternatif yok, kurumlarım GYSF kurma ilgisi oldukça yüksek safhada. Bu belki fintech girişimleri için büyük bir seçenek olarak bu sene.

Uzaktan Çalışmaya Uymayan Kaydebecek

Sadece girişimler için değil büyük kurumlar için de geçerli bir konu. Bu sene aşı sonrası hemen tüm çalışanları 5 gün işe çağıranlar kaydebecek, o yüzden hibrit modellere geçmek bir trend değil zorunluluk olacak.

Kurucuların İşe Alımı Zorlaşacak

Bir girişimin iç mimari anlamında güzel çalışma ortamını görmek, ofiste Playstation var demek 2020 yılına kadar havalı bir şeydi ve daha sıkıcı ofislerde çalışanlar için cazip geliyordu. Özellikle bu ofis ortamlarında kurucuyu dinlemek, vizyonun etkilenmek daha kolay oluyordu. Şimdi bunların hepsi zorlaştı, girişimcilerin evlerinden çalışanları kendi girişimine çekmesi zorlaştı.

Az Kod Platformları Yaygınlaşacak

Türkçesi az kod mu oluyor tam bilmiyorum ama “low-code” son yılların sıcak konusu. 2021 yılında daha da ivmelenebilir. Bu konuda Türkiye’de örnek maalesef az, daha çok girişim çıkması gerekiyor.

Siber Güvenliğin Yılı Olacak

Siber güvenlik her zaman önemliydi fakat özellikle her çalışanın evinde olduğu dağıtık yapılarda VPN lisanslarının da sınırlı olduğunu düşünürsek çok daha önemli hale geldi. Bu sene siber güvenlik girişimlerinin yılı olması o yüzden oldukça muhtemel bir tahmin.

VC Stratejileri Değişecek

2020 yılında yatırımcılar daha çok mevcut portföyünü koruyucu önlemlerle geçirdi. Hatta çok yeni alanlara sıfırdan girmediler, bu da bazı yatırımlarını 2021’e kaydırmasına neden oldu. 2021 yılında hem miktar olarak hem de farklı alanlarda daha çok VC yatırımı görebiliriz. Özellikle uzaktan çalışmaya yönelik girişimlere yatırımlar bu sene daha da çok ilgi görebilir.

Exit Sayısı Artacak

Özellikle dijital dönüşümde geç kalanlar, pandemi nedeniyle oldukça zor günler geçirdi. Bu dönüşümü en hızlı yapmamın yolu da şirket satın almaları. Belki 5-6 yıla yapmayı düşündükleri değişimleri 5-6 ayda yapmak için büyük firmalar bu sene daha çok girişim satın alabilir. Türkiye’de bu sene hem oyun hem fintech alanında yeni satın almalar görürsek şaşırmayız sanırım.

Girişim kültürü zaten sürekli deney yapma, sürekli değişime ayak uydurma ile eşdeğer bir kültür. O nedenle bu sene 2020 yılında değişime hızlı ayak uyduran girişimlerin yükselişini göreceğiz. Yani geçen sene iyi tohumlar ekenler için bu sene hasat zamanı olabilir. Sizin de gördüğünüz 2021 yılına ait trendler varsa bana eposta gönderebilirsiniz.