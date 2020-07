Albaraka Garaj 4. Dönemi Ön Hızlandırma Başladı!

Pandemi döneminde girişim ekosisteminin çok hızlı reaksiyon verdiğini daha önce anlatmıştım. Albaraka Garaj da bu konuda hızlı reaksiyon gösteren programların başında geliyor. Bu hafta 4. Dönem Ön Hızlandırma programına seçilen girişimleri açıklayan Albaraka Garaj ile ilgili gelişmeleri öğrenmek üzere Albaraka Garaj Kurucu Koordinatörü Yakup Sezer’e sizler adına kafamdaki soruları sordum.

S. Ünsal: Pandemi sürecinde Albaraka Garaj olarak hızlandırma ve ön hızlandırmada ne gibi değişiklikler oldu?

Yakup Sezer: Pandemi dönemiyle birlikte devam etmekte olan 3. Dönem program akışımızı online’a taşımak durumunda kaldık. Eskiden yaptığımız fiziki eetup toplantıları için GarajLog programını yaptık. Girişimcilerimizi tanıttığımız Demoday için de 3 2 1 Girişim programlarını yaptık. Programın genel akışında da hızlandırma programımızı tamamen online olarak devam ettirdik. Normalde ön hızlandırma programında tamamen fiziksel oluyordu. Albaraka Garaj’da eğitimlerimizi ve mentor görüşmelerimizi yapıyorduk. Pandemi nedeniyle bu riske girmek istemedik. Programımız tamamen online olacak. Eğitimlerimizi, mentor görüşmelerimizi online olarak yapmaya başladık. Bir açılış partimiz olmadı ama şu an için iyi götürüyoruz. Her şeyin online olması bize zaman yönetimi açısından büyük fayda sağladı. Şu an için 4. Dönem Hızlandırma Programı için bir karar vermiş değiliz. Ama onun içinde online ya da fiziki hazırlıklarımız hazır.

S. Ünsal: 4. Dönem ne zaman başlayıp ne zaman bitecek?

Yakup Sezer: 4. Dönem Ön Hızlandırma programı 13 Temmuz itibariyle başladı. Eylül sonuna kadar devam edecek. Hızlandırma programımız ise Ekim ayı itibariyle başlayıp Nisan sonu bitecek.

S. Ünsal: 4. Dönem Ön Hızlandırmaya hangi girişimler seçildi?

Yakup Sezer: Seçtiğimiz girişimler şunlar : AdvoPass, askHEY!, Beautico, BirAPI - BanKingO, biwaps.com, BlindLook, Car4Future Technologies, Charm, eBabil, Efilli Rıza, Flamingio, Fon Radar, Freightest, Future DNA, Gullion bank, HiFace, Hiwell Psikolojik Danışmanlık, KÖRK, kutuAI, KVIS, Mektepp, Payeda, PlanPiri, rapunzel, Redesign.Club, RTEX, Seabox, SFM Yazılım, SKS - Sınav Kaygısına Son, stajyeristiyorum, syntonym, UlakFin, VAYSIS ve Zenmo.

S. Ünsal: 4. Dönem girişimlerine ne gibi fırsatlar sunuyorsunuz?

Yakup Sezer: Girişimlerimize Ön Hızlandırma ve Hızlandırma programında sunduğumuz imkanlar değişkenlik gösteriyor. Ön Hızlandırma Programında; Eğitim, Mentorluk, Ofis Kullanımı imkanlarını sunuyoruz. Pandemi olsa da ofiste çalışmak isteyen girişimcilerimiz için ortak çalışma alanımız gereken önlemler alınarak açıldı. Hızlandırma programında ise; 50.000 TLye kadar hibe desteği, ücretsiz API kullanımı, satış ve pazarlama desteği, POC desteği, ofis kullanımı (Kasım ayı ile beraber ikinci ofisimizi de İstanbul Teknopark’ta açmış olacağız), cloud destekleri, eğitim, mentorluk, iş geliştirme destekleri ve Albaraka Portföy ile yatırım görüşmeleri gibi imkanlar sunuyoruz.

S. Ünsal: 2020 yılında hem Albaraka Garaj hem girişim ekosisteminde pandemi nedeniyle ne gibi değişiklikler bekliyorsunuz?

Yakup Sezer: 2020 yılında biz girişimcilik ekosistemi haritasının biraz ağırlığının değişeceğini düşünüyoruz. Güvenli ve birbirini tekrar eden alanların dışında sağlık ve yaşam alanında yeni ve niş girişimler göreceğiz gibi duruyor. Biz de yeni dönem seçimleri yaparken odağımızı biraz geniş tutarak hareket ettik bu doğrultuda. İnsanların yaşama şekilleri değiştiği için bir çok yeni startup göreceğiz. Tabi bunun bir balon oluşturma tehlikesi de var. Bu dönem içerisinde birbirinin kopyası ya da bir anlık hevesle oluşturulmuş lakin sürdürülebilirliği olmayan girişimler de göreceğiz. Yatırım dünyası için de değişik bir dönem olacağı aşikar. Önce yatırım konusunda çekimser davranılacağı düşünse de yatırım dünyası bizi şaşırttı diyebiliriz. Art arda güzel yatırımlar geldi ve gelmeye de devam edecek. Bu dönemde biz de bir yatırımı tamamladık. İkincisi de önümüzdeki hafta içerisinde çıkmış olacak. Bu dönem bizim ekosistemimizi de challenge edecek bir dönem diyebiliriz. Umarım girişimcilğin hakkını vererek gerçekten hızlıca adapte olan bir ekosisteme ve buradan doğacak güzel işlere imza atmış oluruz. Türkler kriz yönetiminde çok iyiler, o nedenle umuduz var.